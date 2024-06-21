К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который наводил российские ракетные удары по Харькову. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что мужчина действовал в Харькове в начале полномасштабного вторжения рф. Он регулярно обходил территорию города, где скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.

Полученные сведения агент мессенджером передавал" связному "– спецназовцу отряда быстрого реагирования Росгвардии" Рысь", который сотрудничал с фсб.

В СБУ объясняют, что разведданные нужны были оккупантам для осуществления массированных ударов по Харькову с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".

К 15 годам за решеткой приговорили агента фсб, которая готовила удары по объектам ВСУ на Сумщине

Во время обысков у осужденного обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений, более 400 патронов к пистолетам и копию его российского паспорта, выданного в 2018 году.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное приобретение и хранение боеприпасов). фигуранту назначено 15 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Кроме того установлена личность " Связного "оккупантов – это предатель Александр Слисаренко, который еще в 2014 году присоединился к подконтрольной рф террористической организации"лнр".

Впоследствии его назначили в спецотряд Росгвардии, а после захвата Купянска он был заместителем главы оккупационной администрации рф по "внутренней политике".

Напомним

Служба безопасности задержала агента фсб, готовившего новые ракетно-беспилотные удары рф по прифронтовому Запорожью. По данным контрразведки, на этот раз агрессор особенно интересовался местными базами горюче-смазочных материалов.