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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Готував ракетні удари рф по паливних базах на Запоріжжі: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 23293 перегляди

У Запоріжжі був затриманий агент фсб, який збирав розвіддані про бази паливно-мастильних матеріалів і маршрути прямування автоцистерн, що перевозять паливо для української військової техніки, для підготовки нових російських ракетних ударів і ударів безпілотників.

Готував ракетні удари рф по паливних базах на Запоріжжі: затримано агента фсб

Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нові ракетно-дронові удари рф по прифронтовому Запоріжжю. За даними контррозвідки, цього разу агресор особливо цікавився місцевими базами паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони. Щоб отримати розвіддані, фсб залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя.

Фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів. У ході таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту. Надалі він мав передати отримані відомості фсб у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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