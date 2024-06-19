Налаштовував систему зв’язку окупантам: за фактом колабораційної діяльності підозрюється мешканець Харківщини
Київ • УНН
Мешканець Балаклії свідомо влаштувався на роботу в окупаційну адміністрацію, створив станцію зв'язку та ремонтував кабелі для окупантів.
У Харківській області викрито колаборанта, який свідомо займав посаду в окупаційній адміністрації, налаштовував станцію зв'язку та ремонтував кабелі.
Пише УНН із посиланням на телеграм-канал Харківської прокуратури.
Деталі
Правоохоронці викрили жителя Балаклії, який працював на окупантів.
За даними слідства до повномасштабного вторгнення рф на територію України він працював кабельником на підприємстві, але на початку травня 2022 року, коли м. Балаклія було захоплене зс рф, місцевий мешканець добровільно обійняв посаду "специалиста експлуатации ЖКХ" в окупаційній адміністрації.
Фігурант перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі зв'язку та телефони.
Свої "обовʼязки" він виконував до деокупації міста.
Чоловік залишився у Балаклії та обрав позицію "залишитись непоміченим". Повідомляється, що правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та викрили колаборанта.
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