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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4828 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На окупованих територіях Херсонщини колаборанти подвоїли ціни на ліки - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 16911 перегляди

Колаборанти вдвічі підвищили ціни на ліки на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, і навіть за завищеними цінами неможливо знайти необхідні медикаменти.

На окупованих територіях Херсонщини колаборанти подвоїли ціни на ліки - Центр спротиву

Колаборанти подвоїли ціни на ліки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Втім навіть за завищеними цінами знайти необхідні препарати неможливо. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

итуація із забезпеченням необхідними ліками населення на тимчасово окупованій Херсонщині набуває критичних масштабів. Якщо й можливо купити медикаменти, то ціна їх буде вищою як мінімум удвічі від реальної вартості,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Втім у більшості навіть за завищеними цінами знайти необхідні препарати неможливо. Трапляються випадки, коли люди вивішують оголошення на під’їздах будинків про потребу у тому чи іншому лікарстві.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував усю фармацевтичну мережу і навіть не намагається виправити ситуацію. Цивільне населення його цікавить найменше,

- додали у ЦНС.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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