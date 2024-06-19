На окупованих територіях Херсонщини колаборанти подвоїли ціни на ліки - Центр спротиву

Колаборанти подвоїли ціни на ліки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Втім навіть за завищеними цінами знайти необхідні препарати неможливо. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

итуація із забезпеченням необхідними ліками населення на тимчасово окупованій Херсонщині набуває критичних масштабів. Якщо й можливо купити медикаменти, то ціна їх буде вищою як мінімум удвічі від реальної вартості,

Деталі

Втім у більшості навіть за завищеними цінами знайти необхідні препарати неможливо. Трапляються випадки, коли люди вивішують оголошення на під’їздах будинків про потребу у тому чи іншому лікарстві.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував усю фармацевтичну мережу і навіть не намагається виправити ситуацію. Цивільне населення його цікавить найменше,