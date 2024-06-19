Киев • УНН
Коллаборационисты вдвое повысили цены на лекарства на временно оккупированных территориях Херсонщины, и даже по завышенным ценам невозможно найти необходимые медикаменты.
Коллаборационисты удвоили цены на лекарства на временно оккупированных территориях Херсонской области. Впрочем даже по завышенным ценам найти необходимые препараты невозможно. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
итуация с обеспечением необходимыми лекарствами населения на временно оккупированной Херсонщине приобретает критические масштабы. Если и возможно купить медикаменты, то цена их будет выше как минимум вдвое от реальной стоимости,
Детали
Впрочем, в большинстве даже по завышенным ценам найти необходимые препараты невозможно. Бывают случаи, когда люди вывешивают объявления на подъездах домов о необходимости в том или ином лекарстве.
С начала полномасштабного вторжения враг разрушил всю фармацевтическую сеть и даже не пытается исправить ситуацию. Гражданское население его интересует меньше всего,
В Крыму оккупанты готовятся вывозить с полуострова все музейные фонды - Центр нацсопротивления14 июня 2024, 14:00 • 26610 просмотров