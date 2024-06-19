Коллаборационисты удвоили цены на лекарства на временно оккупированных территориях Херсонской области. Впрочем даже по завышенным ценам найти необходимые препараты невозможно. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

итуация с обеспечением необходимыми лекарствами населения на временно оккупированной Херсонщине приобретает критические масштабы. Если и возможно купить медикаменты, то цена их будет выше как минимум вдвое от реальной стоимости, - говорится в сообщении.

Детали

Впрочем, в большинстве даже по завышенным ценам найти необходимые препараты невозможно. Бывают случаи, когда люди вывешивают объявления на подъездах домов о необходимости в том или ином лекарстве.

С начала полномасштабного вторжения враг разрушил всю фармацевтическую сеть и даже не пытается исправить ситуацию. Гражданское население его интересует меньше всего, - добавили в ЦНС.

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