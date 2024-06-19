Настраивал систему связи оккупантам: по факту коллаборационной деятельности подозревается житель Харьковщины
Киев • УНН
Житель Балаклеи сознательно устроился на работу в оккупационную администрацию, Создал станцию связи и ремонтировал кабели для оккупантов.
В Харьковской области разоблачен коллаборант, который сознательно занимал должность в оккупационной администрации, настраивал станцию связи и ремонтировал кабели.
Пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал харьковской прокуратуры.
детали
Правоохранители разоблачили жителя Балаклеи, который работал на оккупантов.
По данным следствия до полномасштабного вторжения рф на территорию Украины он работал кабельщиком на предприятии, но в начале мая 2022 года, когда г. Балаклея было захвачено ВС рф, местный житель добровольно занял должность "специалиста эксплуатации ЖКХ" в оккупационной администрации.
Фигурант проверял и настраивал автоматическую телефонную станцию, ремонтировал кабели связи и телефоны.
Свои" обязанности " он выполнял до деоккупации города.
Мужчина остался в Балаклее и выбрал позицию "остаться незамеченным". Сообщается, что правоохранители собрали необходимую доказательную базу и разоблачили коллаборанта.
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