Готовил ракетные удары рф по топливным базам на Запорожье: задержан агент фсб

Служба безопасности задержала агента фсб, который готовил новые ракетно-беспилотные удары рф по прифронтовому Запорожью. По данным контрразведки, на этот раз агрессор особенно интересовался местными базами горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что враг хотел получить информацию о маршрутах движения автоцистерн, в которых перевозят горючее для боевой техники Сил обороны. Чтобы получить разведданные, фсб привлекла своего агента-47-летнего безработного жителя Запорожья.

Фигурант объезжал территорию областного центра и его окрестности, где фиксировал геолокации логистических складов. В ходе таких поездок агент также отслеживал перемещения автоцистерн, двигавшихся в направлении Южного фронта. В дальнейшем он должен был передать полученные сведения фсб в виде отметок на гугл-картах с детальным описанием потенциальных целей.

Впрочем, контрразведка СБУ сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он проводил доразведку вблизи объекта критической инфраструктуры.

Во время обыска в доме задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена совершена в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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