Готовил ракетные удары рф по топливным базам на Запорожье: задержан агент фсб
Киев • УНН
В Запорожье был задержан агент фсб, который собирал разведданные о базах горюче-смазочных материалов и маршрутах следования автоцистерн, перевозящих топливо для украинской военной техники, для подготовки новых российских ракетных ударов и ударов беспилотников.
Служба безопасности задержала агента фсб, который готовил новые ракетно-беспилотные удары рф по прифронтовому Запорожью. По данным контрразведки, на этот раз агрессор особенно интересовался местными базами горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что враг хотел получить информацию о маршрутах движения автоцистерн, в которых перевозят горючее для боевой техники Сил обороны. Чтобы получить разведданные, фсб привлекла своего агента-47-летнего безработного жителя Запорожья.
Фигурант объезжал территорию областного центра и его окрестности, где фиксировал геолокации логистических складов. В ходе таких поездок агент также отслеживал перемещения автоцистерн, двигавшихся в направлении Южного фронта. В дальнейшем он должен был передать полученные сведения фсб в виде отметок на гугл-картах с детальным описанием потенциальных целей.
Впрочем, контрразведка СБУ сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он проводил доразведку вблизи объекта критической инфраструктуры.
Во время обыска в доме задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена совершена в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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