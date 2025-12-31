Для волонтерів спростили реєстрацію та відкрили онлайн-доступ до даних
Київ • УНН
В Україні спростили реєстрацію волонтерів та дозволили отримувати витяги з Реєстру в електронному вигляді. Ці зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2025 № 494.
Спрощено заяву для включення до Реєстру волонтерів, а також запроваджено можливість отримувати витяг із Реєстру в електронному вигляді. Це означає менше бюрократії, швидше оформлення документів і зручний доступ до власних даних онлайн. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.
Такі зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2025 № 494. Ним оновлено Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації. Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.10.2025 за № 1460/44866
Що змінилося
Спрощено форму Заяви № 1-РВ про включення або внесення змін до Реєстру волонтерів.
Відтепер фізичній особі – благодійнику не потрібно зазначати в заяві категорії осіб, визначені підпунктами "а" та "в" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, на користь яких надається благодійна допомога.
Це означає менше формальностей і швидше подання документів.
Електронний витяг із Реєстру – нова можливість
Для благодійників, які вже включені до Реєстру, запроваджено ще одну зручну опцію – отримання витягу з Реєстру в електронній формі.
Такий витяг надсилається ДПС у відповідь на електронний запит благодійника.
Крім того, витяг автоматично формується та надсилається у випадках:
- включення фізичної особи до Реєстру;
- внесення змін до даних волонтера;
- виключення з Реєстру.
Як подати заяву
Як і раніше, заяву за формою № 1-РВ (оновленою) можна подати в електронному вигляді засобами електронної комунікації, зокрема через Електронний кабінет.
