Для волонтерів спростили реєстрацію та відкрили онлайн-доступ до даних

Спрощено заяву для включення до Реєстру волонтерів, а також запроваджено можливість отримувати витяг із Реєстру в електронному вигляді. Це означає менше бюрократії, швидше оформлення документів і зручний доступ до власних даних онлайн. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

Такі зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2025 № 494. Ним оновлено Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації. Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.10.2025 за № 1460/44866 - йдеться у повідомленні.

Що змінилося

Спрощено форму Заяви № 1-РВ про включення або внесення змін до Реєстру волонтерів.

Відтепер фізичній особі – благодійнику не потрібно зазначати в заяві категорії осіб, визначені підпунктами "а" та "в" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, на користь яких надається благодійна допомога.

Це означає менше формальностей і швидше подання документів.

Електронний витяг із Реєстру – нова можливість

Для благодійників, які вже включені до Реєстру, запроваджено ще одну зручну опцію – отримання витягу з Реєстру в електронній формі.

Такий витяг надсилається ДПС у відповідь на електронний запит благодійника.

Крім того, витяг автоматично формується та надсилається у випадках:

включення фізичної особи до Реєстру;

внесення змін до даних волонтера;

виключення з Реєстру.

Як подати заяву

Як і раніше, заяву за формою № 1-РВ (оновленою) можна подати в електронному вигляді засобами електронної комунікації, зокрема через Електронний кабінет.

