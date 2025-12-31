$42.390.17
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Для волонтеров упростили регистрацию и открыли онлайн-доступ к данным

Киев • УНН

 • 434 просмотра

В Украине упростили регистрацию волонтеров и разрешили получать выписки из Реестра в электронном виде. Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 25.09.2025 № 494.

Для волонтеров упростили регистрацию и открыли онлайн-доступ к данным

Упрощено заявление для включения в Реестр волонтеров, а также введена возможность получать выписку из Реестра в электронном виде. Это означает меньше бюрократии, быстрее оформление документов и удобный доступ к собственным данным онлайн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет УНН.

Такие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 25.09.2025 № 494. Им обновлен Порядок формирования и ведения Реестра волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 08.10.2025 под № 1460/44866

- говорится в сообщении.

Что изменилось

Упрощена форма Заявления № 1-РВ о включении или внесении изменений в Реестр волонтеров.

Теперь физическому лицу – благотворителю не нужно указывать в заявлении категории лиц, определенные подпунктами "а" и "в" подпункта 165.1.54 пункта 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины, в пользу которых предоставляется благотворительная помощь.

Это означает меньше формальностей и быстрее подачу документов.

Электронная выписка из Реестра – новая возможность

Для благотворителей, которые уже включены в Реестр, введена еще одна удобная опция – получение выписки из Реестра в электронной форме.

Такая выписка направляется ГНС в ответ на электронный запрос благотворителя.

Кроме того, выписка автоматически формируется и направляется в случаях:

  • включение физического лица в Реестр;
    • внесение изменений в данные волонтера;
      • исключение из Реестра.

        Как подать заявление

        Как и раньше, заявление по форме № 1-РВ (обновленной) можно подать в электронном виде средствами электронной коммуникации, в частности через Электронный кабинет.

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ОбществоПолитика
        Военное положение
        Война в Украине
        Государственная налоговая служба Украины
        благотворительность
        Министерство юстиции Украины
        Министерство финансов Украины
        Украина