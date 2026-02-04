$43.190.22
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 244 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 1792 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 14108 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 22496 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 18123 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21447 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35275 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50458 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40117 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Публікації
Ексклюзиви
Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці: Сибіга розповів про наслідки війни для москви

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росія не перемагає у війні, її економіка в рецесії, а бойові втрати зростають. Україна ж посилює кампанію глибоких ударів по військових цілях на території рф.

Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці: Сибіга розповів про наслідки війни для москви

Бойові втрати росії весь час збільшуються, а економіка слабшає, тоді як Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х, передає УНН

росія не перемагає у війні проти України. Насправді ця війна є провалом для москви. У 2025 році росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додатково 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на втрату в середньому понад 1000 солдатів на добу, росія окупувала додатково 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців. Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж площа Донецької області, яку все ще контролює Україна 

- написав Сибіга. 

Він додав, щоводночас російська економіка вступила в глибоку рецесію. Загальний бюджетний дефіцит російських регіонів досяг рекордного рівня в 21 млрд доларів у 2025 році, що в вісім разів більше, ніж у 2023 році. 

москва не в змозі зупинити падіння виробництва в 12 ключових галузях промисловості. Натомість вона підвищує податки. У 2025 році закрилося на 15% більше російських підприємств, а ще 10% перебувають на межі закриття. Неадекватне планування бюджету росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між даними російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти 

- додав Сибіга. 

Натомість міністр наголосив, що Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії. У 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. І кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона почалася - до росії.

"Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України є критично важливими. Чим більший тиск на москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось воєнним шляхом, тим швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо 

У минулому році росія витратила на військові потреби значно більше грошей, ніж вважалося раніше. Про це свідчить аналіз Федеральної розвідслужби Німеччини (BND). За даними аналізу, витрати могли бути до 66% вищими, ніж офіційно заявлено.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Андрій Сибіга
Україна