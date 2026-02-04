Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці: Сибіга розповів про наслідки війни для москви

Бойові втрати росії весь час збільшуються, а економіка слабшає, тоді як Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х, передає УНН.

росія не перемагає у війні проти України. Насправді ця війна є провалом для москви. У 2025 році росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додатково 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на втрату в середньому понад 1000 солдатів на добу, росія окупувала додатково 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців. Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж площа Донецької області, яку все ще контролює Україна - написав Сибіга.

Він додав, щоводночас російська економіка вступила в глибоку рецесію. Загальний бюджетний дефіцит російських регіонів досяг рекордного рівня в 21 млрд доларів у 2025 році, що в вісім разів більше, ніж у 2023 році.

москва не в змозі зупинити падіння виробництва в 12 ключових галузях промисловості. Натомість вона підвищує податки. У 2025 році закрилося на 15% більше російських підприємств, а ще 10% перебувають на межі закриття. Неадекватне планування бюджету росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між даними російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти - додав Сибіга.

Натомість міністр наголосив, що Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії. У 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. І кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона почалася - до росії.

"Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України є критично важливими. Чим більший тиск на москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось воєнним шляхом, тим швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо

У минулому році росія витратила на військові потреби значно більше грошей, ніж вважалося раніше. Про це свідчить аналіз Федеральної розвідслужби Німеччини (BND). За даними аналізу, витрати могли бути до 66% вищими, ніж офіційно заявлено.