Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці: Сибіга розповів про наслідки війни для москви
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росія не перемагає у війні, її економіка в рецесії, а бойові втрати зростають. Україна ж посилює кампанію глибоких ударів по військових цілях на території рф.
Бойові втрати росії весь час збільшуються, а економіка слабшає, тоді як Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х, передає УНН.
росія не перемагає у війні проти України. Насправді ця війна є провалом для москви. У 2025 році росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додатково 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на втрату в середньому понад 1000 солдатів на добу, росія окупувала додатково 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців. Протягом попередніх 25 місяців, з січня 2024 року по січень 2026 року, росія окупувала додаткові 21% Донецької області, втративши сотні тисяч солдатів. Проте це менше, ніж площа Донецької області, яку все ще контролює Україна
Він додав, щоводночас російська економіка вступила в глибоку рецесію. Загальний бюджетний дефіцит російських регіонів досяг рекордного рівня в 21 млрд доларів у 2025 році, що в вісім разів більше, ніж у 2023 році.
москва не в змозі зупинити падіння виробництва в 12 ключових галузях промисловості. Натомість вона підвищує податки. У 2025 році закрилося на 15% більше російських підприємств, а ще 10% перебувають на межі закриття. Неадекватне планування бюджету росії призведе до ще більших бюджетних розривів. Розрив між даними російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти
Натомість міністр наголосив, що Україна посилює свою кампанію глибоких ударів по законних воєнних цілях на території росії. У 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на суму 15 мільярдів доларів. І кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона почалася - до росії.
"Для путіна ситуація тільки погіршуватиметься, як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України є критично важливими. Чим більший тиск на москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось воєнним шляхом, тим швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх", - резюмував глава МЗС.
Нагадаємо
У минулому році росія витратила на військові потреби значно більше грошей, ніж вважалося раніше. Про це свідчить аналіз Федеральної розвідслужби Німеччини (BND). За даними аналізу, витрати могли бути до 66% вищими, ніж офіційно заявлено.