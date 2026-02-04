Для путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике: Сибига рассказал о последствиях войны для москвы

$43.190.22
ЕС одобрил правовую базу для кредита Украине в размере 90 млрд евро: определил пределы для военных закупок у третьих стран
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра 4 февраля, 05:46
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствия 4 февраля, 06:41
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW 4 февраля, 07:33
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой 11:15
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби 13:46
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex" 3 февраля, 14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко 3 февраля, 14:17
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться 3 февраля, 06:30
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали 2 февраля, 18:38
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Государственная граница Украины
Донецкая область
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате 15:33
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн 14:18
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака 3 февраля, 18:03
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026" 3 февраля, 16:57
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой 3 февраля, 14:20
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Старлинк

Для путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике: Сибига рассказал о последствиях войны для москвы

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия не побеждает в войне, ее экономика в рецессии, а боевые потери растут. Украина же усиливает кампанию глубоких ударов по военным целям на территории рф.

Для путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике: Сибига рассказал о последствиях войны для москвы

Боевые потери россии все время увеличиваются, а экономика ослабевает, тогда как Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для москвы. В 2025 году россия потеряла 480 000 солдат, которые были ранены или погибли, оккупировав дополнительно 0,7% территории Украины. В январе 2026 года, несмотря на потерю в среднем более 1000 солдат в сутки, россия оккупировала дополнительно 0,04%. Это самый низкий месячный прогресс за 9 месяцев. В течение предыдущих 25 месяцев, с января 2024 года по январь 2026 года, Россия оккупировала дополнительные 21% Донецкой области, потеряв сотни тысяч солдат. Однако это меньше, чем площадь Донецкой области, которую все еще контролирует Украина 

- написал Сибига.

Он добавил, что одновременно российская экономика вступила в глубокую рецессию. Общий бюджетный дефицит российских регионов достиг рекордного уровня в 21 млрд долларов в 2025 году, что в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Москва не в состоянии остановить падение производства в 12 ключевых отраслях промышленности. Вместо этого она повышает налоги. В 2025 году закрылось на 15% больше российских предприятий, а еще 10% находятся на грани закрытия. Неадекватное планирование бюджета России приведет к еще большим бюджетным разрывам. Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в этом году российский бюджет потеряет как минимум 25 миллиардов долларов доходов от нефти 

— добавил Сибига.

Вместо этого министр подчеркнул, что Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии. В 2025 году было совершено 719 таких ударов, которые нанесли ущерб на сумму 15 миллиардов долларов. И кампания будет продолжаться. Война возвращается туда, откуда она началась – в россию.

"Для путина ситуация будет только ухудшаться как на поле боя, так и в экономике. Дополнительное санкционное давление, в частности на теневой флот и энергетику россии, а также усиление поддержки обороны и устойчивости Украины являются критически важными. Чем больше давление на москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее путин потеряет иллюзии относительно своей способности достичь чего-либо военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех", - резюмировал глава МИД.

Напомним

В прошлом году россия потратила на военные нужды значительно больше денег, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным анализа, расходы могли быть до 66% выше, чем официально заявлено.

Павел Башинский

Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Андрей Сибига
Украина