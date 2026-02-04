Для путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике: Сибига рассказал о последствиях войны для москвы

Боевые потери россии все время увеличиваются, а экономика ослабевает, тогда как Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для москвы. В 2025 году россия потеряла 480 000 солдат, которые были ранены или погибли, оккупировав дополнительно 0,7% территории Украины. В январе 2026 года, несмотря на потерю в среднем более 1000 солдат в сутки, россия оккупировала дополнительно 0,04%. Это самый низкий месячный прогресс за 9 месяцев. В течение предыдущих 25 месяцев, с января 2024 года по январь 2026 года, Россия оккупировала дополнительные 21% Донецкой области, потеряв сотни тысяч солдат. Однако это меньше, чем площадь Донецкой области, которую все еще контролирует Украина - написал Сибига.

Он добавил, что одновременно российская экономика вступила в глубокую рецессию. Общий бюджетный дефицит российских регионов достиг рекордного уровня в 21 млрд долларов в 2025 году, что в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Москва не в состоянии остановить падение производства в 12 ключевых отраслях промышленности. Вместо этого она повышает налоги. В 2025 году закрылось на 15% больше российских предприятий, а еще 10% находятся на грани закрытия. Неадекватное планирование бюджета России приведет к еще большим бюджетным разрывам. Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в этом году российский бюджет потеряет как минимум 25 миллиардов долларов доходов от нефти — добавил Сибига.

Вместо этого министр подчеркнул, что Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии. В 2025 году было совершено 719 таких ударов, которые нанесли ущерб на сумму 15 миллиардов долларов. И кампания будет продолжаться. Война возвращается туда, откуда она началась – в россию.

"Для путина ситуация будет только ухудшаться как на поле боя, так и в экономике. Дополнительное санкционное давление, в частности на теневой флот и энергетику россии, а также усиление поддержки обороны и устойчивости Украины являются критически важными. Чем больше давление на москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее путин потеряет иллюзии относительно своей способности достичь чего-либо военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех", - резюмировал глава МИД.

Напомним

В прошлом году россия потратила на военные нужды значительно больше денег, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным анализа, расходы могли быть до 66% выше, чем официально заявлено.