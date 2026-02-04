Для путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике: Сибига рассказал о последствиях войны для москвы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия не побеждает в войне, ее экономика в рецессии, а боевые потери растут. Украина же усиливает кампанию глубоких ударов по военным целям на территории рф.
Боевые потери россии все время увеличиваются, а экономика ослабевает, тогда как Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.
россия не побеждает в войне против Украины. На самом деле эта война является провалом для москвы. В 2025 году россия потеряла 480 000 солдат, которые были ранены или погибли, оккупировав дополнительно 0,7% территории Украины. В январе 2026 года, несмотря на потерю в среднем более 1000 солдат в сутки, россия оккупировала дополнительно 0,04%. Это самый низкий месячный прогресс за 9 месяцев. В течение предыдущих 25 месяцев, с января 2024 года по январь 2026 года, Россия оккупировала дополнительные 21% Донецкой области, потеряв сотни тысяч солдат. Однако это меньше, чем площадь Донецкой области, которую все еще контролирует Украина
Он добавил, что одновременно российская экономика вступила в глубокую рецессию. Общий бюджетный дефицит российских регионов достиг рекордного уровня в 21 млрд долларов в 2025 году, что в восемь раз больше, чем в 2023 году.
Москва не в состоянии остановить падение производства в 12 ключевых отраслях промышленности. Вместо этого она повышает налоги. В 2025 году закрылось на 15% больше российских предприятий, а еще 10% находятся на грани закрытия. Неадекватное планирование бюджета России приведет к еще большим бюджетным разрывам. Разрыв между данными российского министерства финансов и реальностью приведет к тому, что в этом году российский бюджет потеряет как минимум 25 миллиардов долларов доходов от нефти
Вместо этого министр подчеркнул, что Украина усиливает свою кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории россии. В 2025 году было совершено 719 таких ударов, которые нанесли ущерб на сумму 15 миллиардов долларов. И кампания будет продолжаться. Война возвращается туда, откуда она началась – в россию.
"Для путина ситуация будет только ухудшаться как на поле боя, так и в экономике. Дополнительное санкционное давление, в частности на теневой флот и энергетику россии, а также усиление поддержки обороны и устойчивости Украины являются критически важными. Чем больше давление на москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее путин потеряет иллюзии относительно своей способности достичь чего-либо военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех", - резюмировал глава МИД.
Напомним
В прошлом году россия потратила на военные нужды значительно больше денег, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует анализ Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным анализа, расходы могли быть до 66% выше, чем официально заявлено.