"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною

18-річна Анія Сен-Сурін стала відомою в мережі після того, як під час концерту Біллі Айліш у Маямі 9 жовтня заступилася за співачку, коли глядач смикнув її за руку. Інцидент стався, коли Айліш пройшла крізь натовп, вітаючи фанатів. Чоловіка, який схопив співачку, вигнали з концерту, кримінальні звинувачення не висунуті. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Я просто бачила, як її проковтнуло (натовп - ред.) внизу – розповіла Сен-Сурін TODAY.com.

Вона підійшла до порушника і сказала: "О, то ти хочеш торкатися людей? Тепер це між нами".

Відео цього моменту вона опублікувала у соцмережах 14 жовтня, після чого здобула прізвисько "дівчина в червоній бандані".

Її акаунт у TikTok стрімко зріс із 60 до близько 700 000 підписників. Старший брат Біллі, співак ФІННЕАС, опублікував у Instagram: "Дівчина в червоній бандані з вчорашнього шоу рулить".

Сен-Сурін відвідала ще два концерти Айліш, де співачка помітила її з іншого боку барикад та подарувала мерч і записку як знак вдячності.

Мама точно правильно мене виховала, так – зазначила Анія, пояснюючи свою реакцію на неповажну поведінку під час концерту.

Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога