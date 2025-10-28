«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
18-летняя Ания Сен-Сурин стала известной после того, как заступилась за Билли Айлиш на концерте в Майами 9 октября, когда зритель дернул певицу за руку. Ее аккаунт в TikTok стремительно вырос, а Билли Айлиш подарила ей мерч и записку в знак благодарности.
Видео этого момента она опубликовала в соцсетях 14 октября, после чего получила прозвище "девушка в красной бандане".
Ее аккаунт в TikTok стремительно вырос с 60 до около 700 000 подписчиков. Старший брат Билли, певец ФИННЕАС, опубликовал в Instagram: "Девушка в красной бандане со вчерашнего шоу рулит".
Сен-Сурин посетила еще два концерта Айлиш, где певица заметила ее с другой стороны баррикад и подарила мерч и записку в знак благодарности.
