«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной

18-летняя Ания Сен-Сурин стала известна в сети после того, как во время концерта Билли Айлиш в Майами 9 октября заступилась за певицу, когда зритель дернул ее за руку. Инцидент произошел, когда Айлиш прошла сквозь толпу, приветствуя фанатов. Мужчину, схватившего певицу, выгнали с концерта, уголовные обвинения не предъявлены. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Я просто видела, как ее проглотила (толпа - ред.) внизу – рассказала Сен-Сурин TODAY.com.

Она подошла к нарушителю и сказала: "О, так ты хочешь трогать людей? Теперь это между нами".

Видео этого момента она опубликовала в соцсетях 14 октября, после чего получила прозвище "девушка в красной бандане".

Ее аккаунт в TikTok стремительно вырос с 60 до около 700 000 подписчиков. Старший брат Билли, певец ФИННЕАС, опубликовал в Instagram: "Девушка в красной бандане со вчерашнего шоу рулит".

Сен-Сурин посетила еще два концерта Айлиш, где певица заметила ее с другой стороны баррикад и подарила мерч и записку в знак благодарности.

Мама точно правильно меня воспитала, да – отметила Ания, объясняя свою реакцию на неуважительное поведение во время концерта.

