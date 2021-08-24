Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.
Директор ЦРУ зустрівся з лідером “Талібану” в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Джо Байден відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса на зустріч із лідером “Талібану” Абдулом Гані Барадаром. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Джерело в Конгресі заявило, що Бернс і Барадар обговорили 31 серпня як крайній термін, коли можна вивезти американців з Афганістану.
Представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив у вівторок, що група не погодилася продовжити термін евакуації, і вони хотіли, щоб усі евакуації з -за кордону були завершені до 31 серпня.
Нагадаємо
США евакуювали з Афганістану понад 4 тисяч власників американських паспортів.
Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців та афганців до 31 серпня. G7 вимагає від “Талібану” дозволити евакуації і після 31 серпня.
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