Директор ЦРУ встретился с лидером "Талибана" в Афганистане

Детали

Источник в Конгрессе заявил, что Бернс и Барадар обсудили 31 августа как крайний срок, когда можно вывезти американцев из Афганистана.

Представитель “Талибана” Забихулла Моджахед заявил во вторник, что группа не согласилась продлить срок эвакуации, и они хотели, чтобы все эвакуации из-за границы были завершены к 31 августа.

Напомним

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа. G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.