Держдеп США закликав американців негайно покинути Венесуелу через загрозу озброєних угруповань
Київ • УНН
Посольство США терміново закликало громадян виїхати з Венесуели через 4-й рівень небезпеки. Причиною є активізація озброєних угруповань "колективос", які встановлюють блокпости та шукають американців.
Посольство США оприлюднило термінове попередження, закликавши своїх громадян негайно виїхати з території Венесуели. Офіційний Вашингтон встановив для країни найвищий, 4-й рівень небезпеки ("Не подорожувати"), посилаючись на критичну нестабільність після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями тиждень тому. Про це пише УНН.
Деталі
Головною причиною термінової евакуації стала активізація озброєних угруповань, відомих як "колективос" (colectivos). За даними розвідки, ці провладні бойовики встановлюють незаконні блокпости на основних магістралях країни. Вони проводять обшуки транспортних засобів, розшукуючи власників паспортів США або осіб, які підтримують дії Вашингтона.
Ситуація з безпекою залишається мінливою. Оскільки міжнародне авіасполучення частково відновилося, громадяни США повинні використати цю можливість для негайного виїзду
Ризики та відсутність консульської допомоги
Держдепартамент попереджає, що американцям у Венесуелі загрожують незаконні затримання, тортури, викрадення та свавілля місцевих силовиків. Ситуацію ускладнює те, що з 2019 року в країні немає американського дипломатичного персоналу, а всі консульські послуги призупинені. Це означає, що уряд США не може надати екстрену допомогу або забезпечити евакуацію у разі арешту.
Додатковими факторами ризику залишаються регулярні перебої з електропостачанням, дефіцит води та критичний стан медичної інфраструктури. Громадянам, які все ще залишаються в країні, наполегливо рекомендують зареєструватися в програмі Smart Traveler (STEP), уникати поїздок у нічний час та розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, що не покладаються на допомогу офіційного Вашингтона.
