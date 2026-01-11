Держдеп США закликав американців негайно покинути Венесуелу через загрозу озброєних угруповань

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 16414 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 33482 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 30265 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 27774 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 26517 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31953 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 55239 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39148 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38517 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31091 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.7м/с
80%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін10 січня, 17:57 • 4412 перегляди
Україна закликає посилити тиск на іранський владу за репресії і підтримку рф - Сибіга10 січня, 18:22 • 4040 перегляди
Хорватія виділила терміновий пакет допомоги Україні 10 січня, 19:29 • 3964 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 9960 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер23:59 • 4108 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 36665 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 84566 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 111042 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 82286 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 103265 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Іран
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 10449 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13866 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 70014 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71528 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 92181 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

Держдеп США закликав американців негайно покинути Венесуелу через загрозу озброєних угруповань

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Посольство США терміново закликало громадян виїхати з Венесуели через 4-й рівень небезпеки. Причиною є активізація озброєних угруповань "колективос", які встановлюють блокпости та шукають американців.

Держдеп США закликав американців негайно покинути Венесуелу через загрозу озброєних угруповань

Посольство США оприлюднило термінове попередження, закликавши своїх громадян негайно виїхати з території Венесуели. Офіційний Вашингтон встановив для країни найвищий, 4-й рівень небезпеки ("Не подорожувати"), посилаючись на критичну нестабільність після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями тиждень тому. Про це пише УНН.

Деталі

Головною причиною термінової евакуації стала активізація озброєних угруповань, відомих як "колективос" (colectivos). За даними розвідки, ці провладні бойовики встановлюють незаконні блокпости на основних магістралях країни. Вони проводять обшуки транспортних засобів, розшукуючи власників паспортів США або осіб, які підтримують дії Вашингтона.

Ситуація з безпекою залишається мінливою. Оскільки міжнародне авіасполучення частково відновилося, громадяни США повинні використати цю можливість для негайного виїзду

- йдеться у заяві посольства США.

Ризики та відсутність консульської допомоги

Держдепартамент попереджає, що американцям у Венесуелі загрожують незаконні затримання, тортури, викрадення та свавілля місцевих силовиків. Ситуацію ускладнює те, що з 2019 року в країні немає американського дипломатичного персоналу, а всі консульські послуги призупинені. Це означає, що уряд США не може надати екстрену допомогу або забезпечити евакуацію у разі арешту.

Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10.01.26, 23:46 • 2660 переглядiв

Додатковими факторами ризику залишаються регулярні перебої з електропостачанням, дефіцит води та критичний стан медичної інфраструктури. Громадянам, які все ще залишаються в країні, наполегливо рекомендують зареєструватися в програмі Smart Traveler (STEP), уникати поїздок у нічний час та розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, що не покладаються на допомогу офіційного Вашингтона. 

Венесуела ініціювала переговори зі США після захоплення Мадуро10.01.26, 00:05 • 3932 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Обшук
Сутички
Відключення світла
Електроенергія
Ніколас Мадуро
Державний департамент США
Венесуела
Сполучені Штати Америки