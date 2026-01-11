Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу из-за угрозы вооруженных группировок
Киев • УНН
Посольство США срочно призвало граждан выехать из Венесуэлы из-за 4-го уровня опасности. Причиной является активизация вооруженных группировок "колективос", которые устанавливают блокпосты и ищут американцев.
Посольство США опубликовало срочное предупреждение, призвав своих граждан немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Официальный Вашингтон установил для страны наивысший, 4-й уровень опасности («Не путешествовать»), ссылаясь на критическую нестабильность после задержания Николаса Мадуро американскими спецназовцами неделю назад. Об этом пишет УНН.
Детали
Главной причиной срочной эвакуации стала активизация вооруженных группировок, известных как «колективос» (colectivos). По данным разведки, эти проправительственные боевики устанавливают незаконные блокпосты на основных магистралях страны. Они проводят обыски транспортных средств, разыскивая владельцев паспортов США или лиц, поддерживающих действия Вашингтона.
Ситуация с безопасностью остается изменчивой. Поскольку международное авиасообщение частично возобновилось, граждане США должны использовать эту возможность для немедленного выезда
Риски и отсутствие консульской помощи
Госдепартамент предупреждает, что американцам в Венесуэле угрожают незаконные задержания, пытки, похищения и произвол местных силовиков. Ситуацию осложняет то, что с 2019 года в стране нет американского дипломатического персонала, а все консульские услуги приостановлены. Это означает, что правительство США не может оказать экстренную помощь или обеспечить эвакуацию в случае ареста.
Дополнительными факторами риска остаются регулярные перебои с электроснабжением, дефицит воды и критическое состояние медицинской инфраструктуры. Гражданам, которые все еще остаются в стране, настоятельно рекомендуют зарегистрироваться в программе Smart Traveler (STEP), избегать поездок в ночное время и разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, не полагающиеся на помощь официального Вашингтона.
