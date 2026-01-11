Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу из-за угрозы вооруженных группировок

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 16415 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 33486 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 30266 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 27775 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 26518 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31954 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 55241 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39148 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38517 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31091 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.7м/с
80%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин10 января, 17:57 • 4412 просмотра
Украина призывает усилить давление на иранские власти за репрессии и поддержку рф - Сибига10 января, 18:22 • 4040 просмотра
Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине10 января, 19:29 • 3964 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 9960 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр23:59 • 4108 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 36669 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 84570 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 111046 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 82289 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 103269 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Кир Стармер
Николас Мадуро
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 10453 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13867 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 70014 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71529 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 92181 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу из-за угрозы вооруженных группировок

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Посольство США срочно призвало граждан выехать из Венесуэлы из-за 4-го уровня опасности. Причиной является активизация вооруженных группировок "колективос", которые устанавливают блокпосты и ищут американцев.

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу из-за угрозы вооруженных группировок

Посольство США опубликовало срочное предупреждение, призвав своих граждан немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Официальный Вашингтон установил для страны наивысший, 4-й уровень опасности («Не путешествовать»), ссылаясь на критическую нестабильность после задержания Николаса Мадуро американскими спецназовцами неделю назад. Об этом пишет УНН.

Детали

Главной причиной срочной эвакуации стала активизация вооруженных группировок, известных как «колективос» (colectivos). По данным разведки, эти проправительственные боевики устанавливают незаконные блокпосты на основных магистралях страны. Они проводят обыски транспортных средств, разыскивая владельцев паспортов США или лиц, поддерживающих действия Вашингтона.

Ситуация с безопасностью остается изменчивой. Поскольку международное авиасообщение частично возобновилось, граждане США должны использовать эту возможность для немедленного выезда

- говорится в заявлении посольства США.

Риски и отсутствие консульской помощи

Госдепартамент предупреждает, что американцам в Венесуэле угрожают незаконные задержания, пытки, похищения и произвол местных силовиков. Ситуацию осложняет то, что с 2019 года в стране нет американского дипломатического персонала, а все консульские услуги приостановлены. Это означает, что правительство США не может оказать экстренную помощь или обеспечить эвакуацию в случае ареста.

Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро10.01.26, 23:46 • 2660 просмотров

Дополнительными факторами риска остаются регулярные перебои с электроснабжением, дефицит воды и критическое состояние медицинской инфраструктуры. Гражданам, которые все еще остаются в стране, настоятельно рекомендуют зарегистрироваться в программе Smart Traveler (STEP), избегать поездок в ночное время и разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, не полагающиеся на помощь официального Вашингтона. 

Венесуэла инициировала переговоры с США после захвата Мадуро10.01.26, 00:05 • 3932 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Столкновения
Отключение света
Электроэнергия
Николас Мадуро
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Соединённые Штаты