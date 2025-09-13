День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми

Сьогодні, 13 вересня, в Україні відзначається День українського кіно, який зосереджує увагу на національних стрічках та здобутках вітчизняних кінематографістів. УНН розповідає про значення цього Дня, історію українського кінематографа та сучасний стан.

Значення Дня українського кіно

У січні 1996 року тодішній Президент України Леонід Кучма указом №52/96 "на підтримку ініціативи працівників кінематографії України" постановив установити у Україні

На підтримку ініціативи працівників кінематографії України професійне свято працівників кінематографії - День українського кіно, яке відзначати щорічно у другу суботу вересня.

Історія українського кіно: від перших кіносеансів до сучасності

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали "рухомою фотографією". Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

1930-й рік був ознаменований показом першого звукового фільму "Ентузіазм: Симфонія Донбасу" режисера Дзиги Вертова.

Українське кіно та розвиток кіноіндустрії

Справжній прорив у кіно відбувся на початку XX ст. із виходом фільмів Олександра Довженка "Звенигора", "Арсенал" та "Земля" (1928-1930). А у 1930-ті роки вперше з’явився звук у стрічках Івана Кавалерідзе "Коліївщина", "Прометей" та "Наталка Полтавка" (1933-1936). У повоєнні роки з’явилися кінофільми відомих режисерів – Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Осики. В них засяяли зірки Іван Миколайчук, Леонід Биков, Ада Роговцева та Богдан Ступка.

Відомі українські фільми та сучасні здобутки кінематографа

"20 днів у Маріуполі" — перший в історії "Оскара" документальний фільм, що зняли безпосередньо на передовій.

"20 днів у Маріуполі" - стрічка українського журналіста, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

У фільмі він проводить 20 днів у Маріуполі у березні 2022 року в облозі після вторгнення росії. Кадри Чернова були зібрані ним самим разом із американською телепрограмою Frontline та Associated Press (AP).

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"

Український Оскарівський Комітет обрав фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" для представлення України на 98-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Стрічка висвітлює наслідки російсько-української війни крізь досвід українських військових.

