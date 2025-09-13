День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми

$41.310.10
48.270.03
ukenru
07:00 • 182 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 14430 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 29274 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 22309 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 35540 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 44751 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 34172 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 33553 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23903 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32990 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Британський принц Гаррі відвідав місце російської атаки у Києві — ТкаченкоPhoto12 вересня, 21:08 • 4850 перегляди
На Одещині розшукують дев’ятимісячну дівчинку Маргариту Гасан - поліція12 вересня, 21:41 • 4286 перегляди
Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"Photo12 вересня, 23:58 • 3604 перегляди
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор13 вересня, 00:52 • 4052 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto01:55 • 11622 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo07:00 • 186 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 17606 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 20839 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 35542 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 19937 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Гаррі, герцог Сассекський
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 44752 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 39343 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 86859 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 48066 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 53522 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми

Київ • УНН

 • 190 перегляди

13 вересня Україна відзначає День українського кіно. Свято встановлено у 1996 році, а історія українського кінематографа почалася у 1893 році з винаходу Йосипа Тимченка.

День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми

Сьогодні, 13 вересня, в Україні відзначається День українського кіно, який зосереджує увагу на національних стрічках та здобутках вітчизняних кінематографістів. УНН розповідає про значення цього Дня, історію українського кінематографа та сучасний стан. 

Значення Дня українського кіно

У січні 1996 року тодішній Президент України Леонід Кучма указом №52/96 "на підтримку ініціативи працівників кінематографії України" постановив установити у Україні 

На підтримку ініціативи  працівників  кінематографії  України професійне свято    працівників кінематографії - День українського кіно, яке відзначати щорічно у другу суботу вересня. 

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними09.05.25, 21:26 • 140199 переглядiв

Історія українського кіно: від перших кіносеансів до сучасності

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали "рухомою фотографією". Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

1930-й рік був ознаменований показом першого звукового фільму "Ентузіазм: Симфонія Донбасу" режисера Дзиги Вертова.

Держкіно повертається під контроль Мінкультури: що зміниться для кіногалузі07.02.25, 23:31 • 31498 переглядiв

Українське кіно та розвиток кіноіндустрії

Справжній прорив у кіно відбувся на початку XX ст. із виходом фільмів Олександра Довженка "Звенигора", "Арсенал" та "Земля" (1928-1930). А у 1930-ті роки вперше з’явився звук у стрічках Івана Кавалерідзе "Коліївщина", "Прометей" та "Наталка Полтавка" (1933-1936). У повоєнні роки з’явилися кінофільми відомих режисерів – Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Осики. В них засяяли зірки Іван Миколайчук, Леонід Биков, Ада Роговцева та Богдан Ступка.

Фільм української режисерки "Стрічка часу" змагатиметься за головну нагороду Берлінале21.01.25, 16:27 • 27261 перегляд

Відомі українські фільми та сучасні здобутки кінематографа

У березні минулого року українська стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"

"20 днів у Маріуполі" — перший в історії "Оскара" документальний фільм, що зняли безпосередньо на передовій.

"20 днів у Маріуполі" - стрічка українського журналіста, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

У фільмі він проводить 20 днів у Маріуполі у березні 2022 року в облозі після вторгнення росії. Кадри Чернова були зібрані ним самим разом із американською телепрограмою Frontline та Associated Press (AP).

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"11.03.24, 03:13 • 105830 переглядiв

Український Оскарівський Комітет обрав фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" для представлення України на 98-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Стрічка висвітлює наслідки російсько-української війни крізь досвід українських військових.

Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 3608 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоКультураПублікації
Леонід Кучма
Ассошіейтед Прес
Дніпро (місто)
Україна
Одеса
Київ