Держкіно повертається під контроль Мінкультури: що зміниться для кіногалузі

Державне агентство з питань кіно повернули в підпорядкування Міністерва культури та стратегічних комунікацій (МКСК). Його відокремили рішенням уряду у 2021 році. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

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В п'ятницю, 07 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою надав Міністерству культури та стратегічних комунікацій повноваження у сфері розробки та реалізації державної політики в сфері кінематографа.

Відповідно, Міністерство координуватиме та спрямовуватиме діяльність Держкіно, матиме повноваження вносити зміни до законодавства щодо кіно на розгляд Кабінету Міністрів.

Зазначається, що рішення Уряду забезпечить цілісний підхід до формування та реалізації культурної політики, невідʼємною частиною якої є сфера кінематографії. Відтак кінематограф отримує додаткові можливості для розкриття творчого потенціалу через інтеграцію в єдину державну стратегію розвитку культури.

Координація діяльності Держкіно Міністерством культури та стратегічних комунікацій дозволить ефективніше підтримувати розвиток галузі та сприяти залученню кіно як елементу культурної дипломатії. Кінематограф має величезний потенціал як важливий інструмент для посилення міжнародної підтримки України - сказав Микола Точицький, Міністр культури та стратегічних комунікацій України.

"Урядове рішення посилює роль кінематографа у культурній дипломатії, захисті інформаційного суверенітету України та сприятиме міжнародному визнанню української кіноіндустрії. Завдяки широкому охопленню аудиторії та здатності формувати світогляд, українське кіно є важливим інструментом для поширення у світі правди про історію, культуру та героїчну боротьбу українців", - додали в МКСК.

Нагадаємо

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з УКФ оголосили конкурс "Культура у фокусі громад" з грантами до 1 млн грн. Прийом заявок триватиме до 24 лютого 2025 року для юридичних осіб та громадян.

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