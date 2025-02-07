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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госкино возвращается под контроль Минкультуры: что изменится для киноотрасли

Госкино возвращается под контроль Минкультуры: что изменится для киноотрасли

Киев  •  УНН

 • 4395 просмотра

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Кабмин вернул Госкино в подчинение Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Решение должно усилить роль кинематографа в культурной дипломатии и способствовать международному признанию украинской киноиндустрии.

Государственное агентство по вопросам кино вернули в подчинение Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК). Его отделили решением правительства в 2021 году. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Детали

В пятницу, 07 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым предоставил Министерству культуры и стратегических коммуникаций полномочия в сфере разработки и реализации государственной политики в сфере кинематографа.

Соответственно, Министерство будет координировать и направлять деятельность Госкино, будет иметь полномочия вносить изменения в законодательство о кино на рассмотрение Кабинета Министров. 

Отмечается, что решение Правительства обеспечит целостный подход к формированию и реализации культурной политики, неотъемлемой частью которой является сфера кинематографии. Поэтому кинематограф получает дополнительные возможности для раскрытия творческого потенциала через интеграцию в единую государственную стратегию развития культуры.

Координация деятельности Госкино Министерством культуры и стратегических коммуникаций позволит эффективнее поддерживать развитие отрасли и способствовать привлечению кино как элемента культурной дипломатии. Кинематограф имеет огромный потенциал как важный инструмент для усиления международной поддержки Украины

- сказал Николай Точицкий, Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Правительственное решение усиливает роль кинематографа в культурной дипломатии, защите информационного суверенитета Украины и будет способствовать международному признанию украинской киноиндустрии. Благодаря широкому охвату аудитории и способности формировать мировоззрение, украинское кино является важным инструментом для распространения в мире правды об истории, культуре и героической борьбе украинцев", - добавили в МКСК.

Напомним

Благотворительный фонд "МХП-Общине" совместно с УКФ объявили конкурс "Культура в фокусе общин" с грантами до 1 млн грн. Прием заявок продлится до 24 февраля 2025 года для юридических лиц и граждан.

От телевидения к кино: как украинский продюсер Александр Бугела получил международное признание и закончил New York Film Academy05.10.23, 16:31 • 15036 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Культура
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