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От телевидения к кино: как украинский продюсер Александр Бугела получил международное признание и закончил New York Film Academy

От телевидения к кино: как украинский продюсер Александр Бугела получил международное признание и закончил New York Film Academy

Киев • УНН

 • 15284 просмотра

Александр Бугела прошел путь от продюсера на украинском ТВ до режиссера в Голливуде. Его фильм "Lost In Memories" получил награду на престижном фестивале LA Shorts и имеет право на номинацию "Оскар".

От продюсера проектов на украинском телевидении до режиссера фильмов, которые показывают на кинофестивалях - не один шаг, а кропотливый труд длиной в почти десять лет привел Александра Бугелу к покорению Голливуда. Рассказываем о том, как мужчина оказался там, где находится сегодня, передает УНН.

Живя сейчас в Лос-Анджелесе и имея награду за фильм Lost In Memories от фестиваля LA Shorts International Film Festival, который является одним из самых престижных и квалифицирует фильмы для премий "Оскар", BAFTA и Canadian Screen Award, Александр Бугела вспоминает, как на каждом шагу своей карьеры для него было важно нести правильные смыслы и символы.

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В короткометражной ленте Lost In Memories, в которой рассказывается история о вьетнамском военном, который ищет сына, режиссер поднимает сразу несколько социально важных тем: отношения родителей и детей, алкоголизм и проблемы людей с ПТСР. Фильм Бугела посвятил украинским военным и беженцам, которые ежедневно борются с посттравматическим стрессовым расстройством.

Фильм Lost In Memories  стал выпускной работой Александра в New York Film Academy, где он закончил магистратуру в августе, восстановившись после годичного академотпуска. Бугела отложил на год обучение на магистратуре из-за начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году - мужчина не мог оставаться в стороне, поэтому принимал активное участие в волонтерском движении для поддержки Украины. В частности режиссер воплотил несколько видеопроектов об украинцах в Лос-Анджелесе, которые помогают Украине.

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Тогда же, в апреле 2022 года, Александр начал деятельность клипмейкера, чем занимается и сейчас. Он помогает в съемочном процессе и продюсирует клипы американских музыкантов. Собственно, сочетание режиссуры и продюсирования является работой мечты Бугелы: "Это две профессии, от которых зависит, как будет рассказана история. Затронет ли она душу зрителя, вызовет ли эмпатию", - объясняет Бугела.

Впервые режиссерский талант мужчины отметили в 2018 году. Тогда он проходил месячный воркшоп от New York Film Academy во Флоренции. Окончив его с отличием, Бугела стал работать с коммерческими видео, а осенью 2019 года снял для соцсетей социально-мотивационный фильм из четырех частей о трансформации в жизни. А накануне магистратуры Александр закончил еще один годичный курс в New York Film Academy, представив зачетную работу в виде нуарного детектива под названием Healthy Death о влиянии неправильного питания на здоровье.

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Деятельность Александра всегда тем или иным образом была связана с контроверсионными темами. Когда сейчас он воплощает свои замыслы как сценарист и режиссер, то раньше его основной сферой деятельности было продюсирование на телевидении.

Яркий карьерный путь телепродюсера Бугелы начался на украинском телеканале "Интер" в 2015 году. Тогда в течение двух лет - с 2015 по 2017 - Александр был продюсером общественно-политического шоу "Черное зеркало". Для контекста, первый эпизод шоу, которое запустили на канале в 2014 году, был посвящен проблеме АТО и важным и сложным вопросом стоит ли его продолжать или устраивать переговоры.

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Также в портфолио Александра есть и веселые программы, такие как развлекательная телеигра "Добрый вечер на Интере" и детская программа "Снегири и Елка". За продюсирование последней в 2018 году Бугела получил награду от национальной телевизионной премии "Телетриумф" - проект выиграл в номинации "Лучшая детская программа".

Эта победа стала выдающимся событием в карьере талантливого продюсера - Александра признало международное телесообщество и он стал популярным в восточной Европе продюсером и консультантом. Активная деятельность в украинских и международных телепроектах принесла Бугеле членство в Медиа ассоциации Украины и Евразийской академии телевидения и радио.

В 2019 году Александр Бугела отличился в команде жюри на награде "Лучшее корпоративное медиа Украины" и получил премию "Золотой Луч" в номинации "Лучший международный продюсер", а в 2021 году был в составе жюри на телевизионной премии "Включайся".

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Это все к чему? Перед тем как переехать в США и начать удивительную карьеру режиссера и сценариста, Бугела получил всемирное признание как продюсер. Его звали везде, с ним стремились сотрудничать лучшие мировые проекты и платить за его работу приятные гонорары.

Впрочем, удачно проявляя свои продюсерские навыки в международных шоу, Бугела всегда продолжал идти по зову сердца - за кино. С 2018 года, еще работая в Украине, Александр занимается кинопроизводством. Начав с рекламных видеопроектов для местных бизнесов, сейчас мужчина снимает короткометражные фильмы, которые собирают награды на мировых фестивалях, воплощает интересные задумки в клипах для музыкантов и активно сотрудничает исключительно с иностранными клиентами.

А когда вы посмотрите нуарный детектив и последний короткометражный фильм режиссера, обязательно ознакомьтесь с музыкальными клипами авторства Александра. Исключительный талант и аутентичное восприятие мира Александром Бугелой вдохновят вас на новые свершения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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