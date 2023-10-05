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Від телебачення до кіно: як український продюсер Олександр Бугела отримав міжнародне визнання та закінчив New York Film Academy

Від телебачення до кіно: як український продюсер Олександр Бугела отримав міжнародне визнання та закінчив New York Film Academy

Київ • УНН

 • 15305 перегляди

Олександр Бугела пройшов шлях від продюсера на українському ТБ до режисера в Голлівуді. Його фільм "Lost In Memories" отримав нагороду на престижному фестивалі LA Shorts та має право на номінацію "Оскар".

Від продюсера проєктів на українському телебаченні до режисера фільмів, які показують на кінофестивалях – не один крок, а кропітка праця довжиною в майже десять років привела Олександра Бугелу до підкорення Голлівуду. Розповідаємо про те, як чоловік опинився там, де знаходиться сьогодні, передає УНН.

Живучи зараз в Лос-Анджелесі й маючи нагороду за фільм Lost In Memories від фестивалю LA Shorts International Film Festival, який є одним з найпрестижніших й кваліфікує фільми для премій "Оскара", BAFTA та Canadian Screen Award, Олександр Бугела пригадує, як на кожному кроці своєї кар’єри для нього було важливим нести правильні сенси та символи.

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У короткометражній стрічці Lost In Memories, в якій розповідається історія про в’єтнамського військового, який шукає сина, режисер порушує одразу декілька соціально важливих тем: стосунки батьків та дітей, алкоголізм та проблеми людей з ПТСР. Фільм Бугела присвятив українським військовим та біженцям, які щодня борються з посттравматичним стресовим розладом.

Фільм Lost In Memories  став випускною роботою Олександра у New York Film Academy, де він закінчив магістратуру у серпні, відновившись після річної академвідпустки. Бугела відклав на рік навчання на магістратурі через початок повномасштабної війни в Україні у 2022 році – чоловік не міг залишатися осторонь, тому брав активну участь у волонтерському русі для підтримки України. Зокрема режисер втілив декілька відеопроєктів про українців в Лос-Анджелесі, які допомагають Україні.

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Тоді ж, у квітні 2022 року, Олександр розпочав діяльність кліпмейкера, чим займається й нині. Він допомагає у знімальному процесі та продюсує кліпи американських музикантів. Власне, поєднання режисури та продюсування є роботою мрії Бугели: "Це дві професії, від яких залежить, як буде розказана історія. Чи торкнеться вона душі глядача, чи викличе емпатію", – пояснює Бугела.

Вперше режисерський талант чоловіка відмітили у 2018 році. Тоді він проходив місячний воркшоп від New York Film Academy у Флоренції. Закінчивши його з відзнакою, Бугела став працювати з комерційними відео, а восени 2019 року зняв для соцмереж соціально-мотиваційний фільм з чотирьох частин про трансформації в житті. А напередодні магістратури Олександр закінчив ще один річний курс у New York Film Academy, презентувавши залікову роботу у вигляді нуарного детективу з назвою Healthy Death про вплив неправильного харчування на здоров’я.

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Діяльність Олександра завжди тим чи іншим чином була пов’язана з контроверсійними темами. Коли зараз він втілює свої задуми як сценарист та режисер, то раніше його основною сферою діяльності було продюсування на телебаченні.

Яскравий кар’єрний шлях телепродюсера Бугели розпочався на українському телеканалі "Інтер" у 2015 році. Тоді протягом двох років – з 2015 по 2017 – Олександр був продюсером суспільно-політичного шоу "Чорне дзеркало". Для контексту, перший епізод шоу, яке запустили на каналі у 2014 році, був присвячений проблемі АТО та важливим й складним запитанням чи варто його продовжувати, чи влаштовувати перемовини.

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Також у портфоліо Олександра є й веселі програми, як-от розважальна телегра "Добрий вечір на Інтері" та дитяча програма "Снігурі та Ялинка". За продюсування останньої у 2018 році Бугела отримав нагороду від національної телевізійної премії "Телетріумф" – проєкт виграв в номінації "Найкраща дитяча програма".

Ця перемога стала визначною подією у кар’єрі талановитого продюсера – Олександра визнала міжнародна телеспільнота і він став популярним у східній Європі продюсером та консультантом. Активна діяльність в українських та міжнародних телепроєктах принесла Бугелі членство у Медіа асоціації України та Євразійській академії телебачення та радіо.

У 2019 році Олександр Бугела відзначився у команді журі на нагороді "Найкраще корпоративне медіа України" й отримав премію "Золотий Промінь" в номінації "Найкращий міжнародний продюсер", а у 2021 році був у складі журі на телевізійній премії "Вмикайся".

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Це все до чого? Перед тим як переїхати в США й розпочати дивовижну кар’єру режисера та сценариста, Бугела отримав всесвітнє визнання як продюсера. Його кликали всюди, з ним прагнули співпрацювати найкращі світові проєкти та платити за його роботу приємні гонорари.

Втім, вдало проявляючи свої продюсерські навички у міжнародних шоу, Бугела завжди продовжував йти за покликом серця – за кіно. З 2018 року, ще працюючи в Україні, Олександр займається кіновиробництвом. Почавши з рекламних відеопроєктів для місцевих бізнесів, зараз чоловік знімає короткометражні фільми, які збирають нагороди на світових фестивалях, втілює цікаві задуми у кліпах для музикантів й активно співпрацює виключно з іноземними клієнтами.

А коли ви переглянете нуарний детектив та останній короткометражний фільм режисера, обов’язково ознайомтеся з музикальними кліпами авторства Олександра. Виключний талант та автентичне сприйняття світу Олексадром Бугелою надихнуть вас на нові звершення.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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