День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
Киев • УНН
13 сентября Украина отмечает День украинского кино. Праздник установлен в 1996 году, а история украинского кинематографа началась в 1893 году с изобретения Иосифа Тимченко.
Сегодня, 13 сентября, в Украине отмечается День украинского кино, который акцентирует внимание на национальных лентах и достижениях отечественных кинематографистов. УНН рассказывает о значении этого Дня, истории украинского кинематографа и современном состоянии.
Значение Дня украинского кино
В январе 1996 года тогдашний Президент Украины Леонид Кучма указом №52/96 "в поддержку инициативы работников кинематографии Украины" постановил установить в Украине
В поддержку инициативы работников кинематографии Украины профессиональный праздник работников кинематографии - День украинского кино, который отмечать ежегодно во вторую субботу сентября.
История украинского кино: от первых киносеансов до современности
История украинского кинематографа начинается с 1893 года. Иосиф Тимченко, механик Одесского университета, собрал первый в мире аппарат, который умел снимать и воспроизводить кино (знаменитое изобретение братьев Люмьер появилось на два года позже). Тогда кинематограф называли "подвижной фотографией". Первый в Украине сеанс кино состоялся 2 декабря 1896 года в Харьковском оперном театре, современной областной филармонии. На сеансе было показано несколько короткометражных лент, отснятых в Харькове украинским фотографом и первым оператором хроникально-документальных фильмов Альфредом Федецким. С тех пор по Украине в городах Днепр (тогдашнем Екатеринославе), Киев и Одесса начали появляться небольшие киностудии, которые снимали первые водевили, комедии и драмы.
1930-й год был ознаменован показом первого звукового фильма "Энтузиазм: Симфония Донбасса" режиссера Дзиги Вертова.
Украинское кино и развитие киноиндустрии
Настоящий прорыв в кино произошел в начале XX в. с выходом фильмов Александра Довженко "Звенигора", "Арсенал" и "Земля" (1928-1930). А в 1930-е годы впервые появился звук в лентах Ивана Кавалеридзе "Колиивщина", "Прометей" и "Наталка Полтавка" (1933-1936). В послевоенные годы появились кинофильмы известных режиссеров – Сергея Параджанова, Киры Муратовой, Леонида Осыки. В них засияли звезды Иван Миколайчук, Леонид Быков, Ада Роговцева и Богдан Ступка.
Известные украинские фильмы и современные достижения кинематографа
В марте прошлого года украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"
"20 дней в Мариуполе" — первый в истории "Оскара" документальный фильм, снятый непосредственно на передовой.
"20 дней в Мариуполе" - лента украинского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
В фильме он проводит 20 дней в Мариуполе в марте 2022 года в осаде после вторжения России. Кадры Чернова были собраны им самим вместе с американской телепрограммой Frontline и Associated Press (AP).
Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" для представления Украины на 98-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Лента освещает последствия российско-украинской войны через опыт украинских военных.
