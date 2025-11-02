День працівника соціальної сфери, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів: що відзначають 2 листопада

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають День нульових завдань та Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а в Україні - День працівника соціальної сфери, пише УНН.

День нульових завдань

У першу неділю листопада відзначають День нульових завдань. День нульових завдань – це не просто нічого не робити, а насолоджуватися теперішнім моментом і цінувати життя. Це день, коли потрібно відпустити постійну потребу бути продуктивним і просто бути.

Відпочиваючи від звичних завдань, ми даємо шанс нашому розуму і тілу оновитися, перезавантажитися свідомості, що призводить до кращого психічного самопочуття і підвищення продуктивності в довгостроковій перспективі. Відновлення фізичних та ментальних ресурсів – це інвестиція в своє здоровʼя та турбота про майбутнє, це ознака любові до себе та забезпечення активної життєдіяльності.

Концепція Дня нульових завдань пов’язана із закінченням переходу на літній час. Переводячи стрілки годинника на годину назад, ми отримуємо додаткову годину. Хоча може виникнути спокуса використати цю годину для виконання завдань, День нульових завдань заохочує нас присвятити цей час собі.

День усіх померлих вірних

2 листопада, після католики відзначають День усіх померлих вірних. Це свято йде наступним за Днем всіх святих. Традиційно цього числа християни відвідують могили своїх рідних, приносять до них квіти та ставлять свічки. У цей день у церквах відправляються панахиди.

До X сторіччя нашої ери християни поминали померлих тільки у родинному колі. Кожного року у дні, які були безпосередньо близькими до дати смерті, читалися особливі молитви за померлих. Тому єдиного церковного свята не було.

Вперше таку традицію започаткували у монастирях. Там призначали один день, коли всі служителі згадували своїх попередників та мучеників, які прийняли смерть за християнську віру.

Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"

День динамічної нешкідливості

2 листопада відзначається День динамічної нешкідливості. Цей термін був придуманий Джеєм Діншахом, який є засновником веганського товариства у США. Він взяв за основу концепцію ненасильства Махатми Ганді, коли людина повинна заподіювати найменшу шкоду, при цьому видаляючи біль та заміняючи його добротою й турботою про людей.

Послідовники ідеї нешкідливості пропонують у цей день записати усі шкідливі речі та скласти план поступового їх усунення. Вони радять почати з відмови від вживання м’яса та товарів, на виробництві яких використовується важка дитяча праця. Також можна розповсюджувати концепції Джея Діншаха у соціальних мережах та ділитися с друзями своїми ідеями щодо покращення життя у світі.

Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів відзначається щорічно 2 листопада. Його заснувала Організація Об’єднаних Націй у 2013 році як відповідь на глобальну проблему - більшість злочинів проти журналістів залишаються нерозкритими, і лише в одному з десяти випадків вбивці притягують до відповідальності. Така ситуація підриває свободу слова, залякує медіа й часто позбавляє громадян важливої інформації.

Ініціатива відзначення такої дати покликана підвищити обізнаність про загрози з якими стикаються журналісти, особливо в умовах конфлікту чи політичної нестабільності.

Важливим поштовхом до створення цього дня стали події в Малі, де 2 листопада 2013 року були вбиті журналісти Жислен Дюпон і Клод Верлон. Трагедія стала символом загрози для журналістів, що працюють у небезпечних умовах.

З 2022 року росіяни вбили в Україні 135 журналістів - Зеленський

День працівника соціальної сфери

Щорічно в першу неділю листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. Робота працівників соціальної сфери є пріоритетним напрямом, особливо в умовах війни. Нині робітники соцсфери стали підтримкою для тисяч українців, які опинилися у складних обставинах.

Сьогодні в Україні понад 150 тисяч осіб працюють в соціальній сфері.

Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме