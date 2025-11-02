День працівника соціальної сфери, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів: що відзначають 2 листопада

$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 30752 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 61639 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 67185 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 91274 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 82653 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 42723 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 55735 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45045 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37891 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 37235 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Україна готується до відключень світла 2 листопада: графіки для побутових споживачів та промисловості1 листопада, 21:24 • 12579 перегляди
Чоловік на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі: подробиці1 листопада, 21:52 • 9944 перегляди
Одеський клуб потрапив у скандал через російську музикуVideo1 листопада, 22:23 • 16062 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД01:25 • 21795 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича02:23 • 7580 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 91267 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 82648 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 87057 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 72937 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 64332 перегляди
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 26143 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 67180 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 87057 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 52258 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 60618 перегляди
День працівника соціальної сфери, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів: що відзначають 2 листопада

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають День нульових завдань та Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. В Україні святкують День працівника соціальної сфери, а католики вшановують День усіх померлих вірних.

День працівника соціальної сфери, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів: що відзначають 2 листопада

Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають День нульових завдань та Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а в Україні - День працівника соціальної сфери, пише УНН

День нульових завдань

У першу неділю листопада відзначають День нульових завдань. День нульових завдань – це не просто нічого не робити, а насолоджуватися теперішнім моментом і цінувати життя. Це день, коли потрібно відпустити постійну потребу бути продуктивним і просто бути.

Відпочиваючи від звичних завдань, ми даємо шанс нашому розуму і тілу оновитися, перезавантажитися свідомості, що призводить до кращого психічного самопочуття і підвищення продуктивності в довгостроковій перспективі. Відновлення фізичних та ментальних ресурсів – це інвестиція в своє здоровʼя та турбота про майбутнє, це ознака любові до себе та забезпечення активної життєдіяльності.

Концепція Дня нульових завдань пов’язана із закінченням переходу на літній час. Переводячи стрілки годинника на годину назад, ми отримуємо додаткову годину. Хоча може виникнути спокуса використати цю годину для виконання завдань, День нульових завдань заохочує нас присвятити цей час собі. 

День усіх померлих вірних

2 листопада, після католики відзначають День усіх померлих вірних. Це свято йде наступним за Днем всіх святих. Традиційно цього числа християни відвідують могили своїх рідних, приносять до них квіти та ставлять свічки. У цей день у церквах відправляються панахиди.

До X сторіччя нашої ери християни поминали померлих тільки у родинному колі. Кожного року у дні, які були безпосередньо близькими до дати смерті, читалися особливі молитви за померлих. Тому єдиного церковного свята не було. 

Вперше таку традицію започаткували у монастирях. Там призначали один день, коли всі служителі згадували своїх попередників та мучеників, які прийняли смерть за християнську віру.

Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"27.10.25, 20:47 • 26130 переглядiв

День динамічної нешкідливості

2 листопада відзначається День динамічної нешкідливості. Цей термін був придуманий Джеєм Діншахом, який є засновником веганського товариства у США. Він взяв за основу концепцію ненасильства Махатми Ганді, коли людина повинна заподіювати найменшу шкоду, при цьому видаляючи біль та заміняючи його добротою й турботою про людей.

Послідовники ідеї нешкідливості пропонують у цей день записати усі шкідливі речі та скласти план поступового їх усунення. Вони радять почати з відмови від вживання м’яса та товарів, на виробництві яких використовується важка дитяча праця. Також можна розповсюджувати концепції Джея Діншаха у соціальних мережах та ділитися с друзями своїми ідеями щодо покращення життя у світі.

Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині01.11.25, 09:00 • 91282 перегляди

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів відзначається щорічно 2 листопада. Його заснувала Організація Об’єднаних Націй у 2013 році як відповідь на глобальну проблему - більшість злочинів проти журналістів залишаються нерозкритими, і лише в одному з десяти випадків вбивці притягують до відповідальності. Така ситуація підриває свободу слова, залякує медіа й часто позбавляє громадян важливої інформації.

Ініціатива відзначення такої дати покликана підвищити обізнаність про загрози з якими стикаються журналісти, особливо в умовах конфлікту чи політичної нестабільності. 

Важливим поштовхом до створення цього дня стали події в Малі, де 2 листопада 2013 року були вбиті журналісти Жислен Дюпон і Клод Верлон. Трагедія стала символом загрози для журналістів, що працюють у небезпечних умовах.

З 2022 року росіяни вбили в Україні 135 журналістів - Зеленський23.10.25, 18:13 • 3665 переглядiв

День працівника соціальної сфери

Щорічно в першу неділю листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. Робота працівників соціальної сфери є пріоритетним напрямом, особливо в умовах війни. Нині робітники соцсфери стали підтримкою для тисяч українців, які опинилися у складних обставинах.

Сьогодні в Україні понад 150 тисяч осіб працюють в соціальній сфері.

Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме18.09.25, 12:29 • 31840 переглядiв

Павло Башинський

Суспільство