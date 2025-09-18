Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
Київ • УНН
Система збиратиме дані з держреєстрів, формуючи Єдиний соціальний реєстр з інформацією про отримувачів соцпідтримки.
Верховна Рада підтримала в цілому як закон урядовий законопроект про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. У цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, пише УНН з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.
Деталі
Запроваджується Єдина система - інтегроване довідково-інформаційне середовище, що об’єднає всі електронні ресурси соцзахисту, щоб централізовано збирати, зберігати й обробляти дані отримувачів соціальної підтримки
За словами Федієнка, система передбачає взаємодію з державними реєстрами (цивільного стану, майна, військовозобов’язаних, медичними, судовими, податковими реєстрами тощо) з метою оперативного обміну інформацією.
Також формується Єдиний соціальний реєстр, який накопичуватиме дані про осіб, сім’ї та домогосподарства, що мають право на соціальну підтримку або зверталися за нею.
Реєстр включатиме:
- електронні особові
справи;
- соціальні картки осіб,
сімей і домогосподарств;
- історію звернень за
підтримкою;
- актуальні соціальні
статуси.
Доступ до реєстру та внесення даних буде безкоштовним. Фінансування створення й роботи системи здійснюється з держбюджету та міжнародних донорів.
Також пропонуються зміни до законів про місцеве самоврядування та адміністрації для впровадження системи на місцях.
Цей законопроєкт покликаний зробити соціальну підтримку більш прозорою, ефективною та доступною для громадян
Рада повністю провалила голосування за додаток Мрія та е-документ про освіту17.09.25, 17:23 • 2966 переглядiв