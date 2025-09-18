Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме

Верховна Рада підтримала в цілому як закон урядовий законопроект про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. У цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, пише УНН з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

Запроваджується Єдина система - інтегроване довідково-інформаційне середовище, що об’єднає всі електронні ресурси соцзахисту, щоб централізовано збирати, зберігати й обробляти дані отримувачів соціальної підтримки

За словами Федієнка, система передбачає взаємодію з державними реєстрами (цивільного стану, майна, військовозобов’язаних, медичними, судовими, податковими реєстрами тощо) з метою оперативного обміну інформацією.

Також формується Єдиний соціальний реєстр, який накопичуватиме дані про осіб, сім’ї та домогосподарства, що мають право на соціальну підтримку або зверталися за нею.

Реєстр включатиме:

Доступ до реєстру та внесення даних буде безкоштовним. Фінансування створення й роботи системи здійснюється з держбюджету та міжнародних донорів.

Також пропонуються зміни до законів про місцеве самоврядування та адміністрації для впровадження системи на місцях.

Цей законопроєкт покликаний зробити соціальну підтримку більш прозорою, ефективною та доступною для громадян