08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 10810 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 10377 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 34289 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 39855 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31769 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30737 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34080 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40341 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36324 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Система збиратиме дані з держреєстрів, формуючи Єдиний соціальний реєстр з інформацією про отримувачів соцпідтримки.

Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме

Верховна Рада підтримала в цілому як закон урядовий законопроект про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. У цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, пише УНН з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

Деталі

Запроваджується Єдина система - інтегроване довідково-інформаційне середовище, що об’єднає всі електронні ресурси соцзахисту, щоб централізовано збирати, зберігати й обробляти дані отримувачів соціальної підтримки

- повідомив Федієнко.

За словами Федієнка, система передбачає взаємодію з державними реєстрами (цивільного стану, майна, військовозобов’язаних, медичними, судовими, податковими реєстрами тощо) з метою оперативного обміну інформацією.

Також формується Єдиний соціальний реєстр, який накопичуватиме дані про осіб, сім’ї та домогосподарства, що мають право на соціальну підтримку або зверталися за нею.

Реєстр включатиме:

  • електронні особові справи;
    • соціальні картки осіб, сімей і домогосподарств;
      • історію звернень за підтримкою;
        • актуальні соціальні статуси.

          Доступ до реєстру та внесення даних буде безкоштовним. Фінансування створення й роботи системи здійснюється з держбюджету та міжнародних донорів.

          Також пропонуються зміни до законів про місцеве самоврядування та адміністрації для впровадження системи на місцях.

          Цей законопроєкт покликаний зробити соціальну підтримку більш прозорою, ефективною та доступною для громадян

           - зазначив Федієнко.

          Павло Зінченко

          СуспільствоПолітика
          Верховна Рада України