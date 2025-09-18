Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать

Верховная Рада поддержала в целом как закон правительственный законопроект о Единой информационной системе социальной сферы. В этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Александра Федиенко.

Детали

Вводится Единая система - интегрированная справочно-информационная среда, которая объединит все электронные ресурсы соцзащиты, чтобы централизованно собирать, хранить и обрабатывать данные получателей социальной поддержки - сообщил Федиенко.

По словам Федиенко, система предусматривает взаимодействие с государственными реестрами (гражданского состояния, имущества, военнообязанных, медицинскими, судебными, налоговыми реестрами и т.д.) с целью оперативного обмена информацией.

Также формируется Единый социальный реестр, который будет накапливать данные о лицах, семьях и домохозяйствах, имеющих право на социальную поддержку или обращавшихся за ней.

Реестр будет включать:

электронные личные дела;

социальные карты лиц, семей и домохозяйств;

историю обращений за поддержкой;

актуальные социальные статусы.

Доступ к реестру и внесение данных будет бесплатным. Финансирование создания и работы системы осуществляется из госбюджета и международных доноров.

Также предлагаются изменения в законы о местном самоуправлении и администрациях для внедрения системы на местах.

Этот законопроект призван сделать социальную поддержку более прозрачной, эффективной и доступной для граждан - отметил Федиенко.

