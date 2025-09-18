Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Киев • УНН
Система будет собирать данные из госреестров, формируя Единый социальный реестр с информацией о получателях соцподдержки.
Верховная Рада поддержала в целом как закон правительственный законопроект о Единой информационной системе социальной сферы. В этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Александра Федиенко.
Детали
Вводится Единая система - интегрированная справочно-информационная среда, которая объединит все электронные ресурсы соцзащиты, чтобы централизованно собирать, хранить и обрабатывать данные получателей социальной поддержки
По словам Федиенко, система предусматривает взаимодействие с государственными реестрами (гражданского состояния, имущества, военнообязанных, медицинскими, судебными, налоговыми реестрами и т.д.) с целью оперативного обмена информацией.
Также формируется Единый социальный реестр, который будет накапливать данные о лицах, семьях и домохозяйствах, имеющих право на социальную поддержку или обращавшихся за ней.
Реестр будет включать:
- электронные личные
дела;
- социальные карты лиц,
семей и домохозяйств;
- историю обращений за
поддержкой;
- актуальные социальные
статусы.
Доступ к реестру и внесение данных будет бесплатным. Финансирование создания и работы системы осуществляется из госбюджета и международных доноров.
Также предлагаются изменения в законы о местном самоуправлении и администрациях для внедрения системы на местах.
Этот законопроект призван сделать социальную поддержку более прозрачной, эффективной и доступной для граждан
