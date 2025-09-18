$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
09:39 • 174 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 504 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 3260 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 12131 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 11047 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 35452 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 40381 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31996 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30910 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 34151 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
70%
751мм
Популярные новости
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 17126 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 16478 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 17913 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 12394 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 10306 просмотра
публикации
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 168 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 4568 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 12118 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 35445 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 37461 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Франсуа Байру
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Великобритания
Купянск
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 10514 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 19324 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 19910 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 18739 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48132 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
Facebook

Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Система будет собирать данные из госреестров, формируя Единый социальный реестр с информацией о получателях соцподдержки.

Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать

Верховная Рада поддержала в целом как закон правительственный законопроект о Единой информационной системе социальной сферы. В этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Александра Федиенко.

Детали

Вводится Единая система - интегрированная справочно-информационная среда, которая объединит все электронные ресурсы соцзащиты, чтобы централизованно собирать, хранить и обрабатывать данные получателей социальной поддержки

- сообщил Федиенко.

По словам Федиенко, система предусматривает взаимодействие с государственными реестрами (гражданского состояния, имущества, военнообязанных, медицинскими, судебными, налоговыми реестрами и т.д.) с целью оперативного обмена информацией.

Также формируется Единый социальный реестр, который будет накапливать данные о лицах, семьях и домохозяйствах, имеющих право на социальную поддержку или обращавшихся за ней.

Реестр будет включать:

  • электронные личные дела;
    • социальные карты лиц, семей и домохозяйств;
      • историю обращений за поддержкой;
        • актуальные социальные статусы.

          Доступ к реестру и внесение данных будет бесплатным. Финансирование создания и работы системы осуществляется из госбюджета и международных доноров.

          Также предлагаются изменения в законы о местном самоуправлении и администрациях для внедрения системы на местах.

          Этот законопроект призван сделать социальную поддержку более прозрачной, эффективной и доступной для граждан

           - отметил Федиенко.

          Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрия» и е-документ об образовании17.09.25, 17:23 • 2972 просмотра

          Павел Зинченко

          ОбществоПолитика
          Верховная Рада