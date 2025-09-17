Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрия» и е-документ об образовании

Верховная Рада полностью провалила голосование за законопроект, которым планировалось закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №13465.

Проект закона при голосовании за основу получил лишь 219 голосов при необходимых 226. Также голосование за направление на повторное первое чтение набрало 220 голосов. Кроме того, инициатива о возвращении на доработку документа не набрала необходимого количества голосов - лишь 219.

Авторы законопроекта предлагали закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. В частности, указывалось, что приложение Мрия является информационно-коммуникационной системой, задачами которой являются:

обеспечение пользователей информацией об образовательном процессе;

обеспечение коммуникации и взаимодействия между участниками образовательного процесса;

формирование средствами приложения Мрия электронных отображений информации, содержащейся в документах, которые могут предъявляться (предоставляться) через приложение Мрия, и отображение другой информации, которая может быть получена из национальных электронных информационных ресурсов, других информационно-коммуникационных систем, единых информационных систем и систем электронного документооборота;

обработка (сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптация, изменение, обновление, использование и распространение (распространение, передача), обезличивание, уничтожение) информации об образовательном процессе;

выполнение других задач, определенных законодательством.

Владельцем приложения Мрия и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение должно было быть Минцифры.

Также предлагалось закрепить в законодательстве е-документ об образовании, который по желанию соискателя мог формироваться через "Дію".

Кроме того, предлагалось, чтобы в информационных системах в сфере образования обрабатывались персональные данные о поступающих в учебные заведения, участниках образовательного процесса, в частности те, что содержатся в документах, удостоверяющих личность, документах об образовании, в том числе е-документах об образовании, об ученых званиях, сертификатах ЗНО/НМТ, студенческих (ученических) билетах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что образовательная цифровая платформа "Мрия" уже охватывает 40 школ в шести областях, и в 2025 году планируется ее масштабное расширение.