12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 23480 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 32928 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 34757 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 95067 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 113304 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52998 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61992 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 101708 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31546 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрия» и е-документ об образовании

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Верховная Рада не поддержала законопроект №13465, который должен был закрепить использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. Документ не набрал необходимого количества голосов для принятия за основу, направления на повторное первое чтение или доработку.

Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрия» и е-документ об образовании

Верховная Рада полностью провалила голосование за законопроект, которым планировалось закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №13465.

Подробности

Проект закона при голосовании за основу получил лишь 219 голосов при необходимых 226. Также голосование за направление на повторное первое чтение набрало 220 голосов. Кроме того, инициатива о возвращении на доработку документа не набрала необходимого количества голосов - лишь 219.

Авторы законопроекта предлагали закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. В частности, указывалось, что приложение Мрия является информационно-коммуникационной системой, задачами которой являются:

  • обеспечение пользователей информацией об образовательном процессе;
    • обеспечение коммуникации и взаимодействия между участниками образовательного процесса;
      • формирование средствами приложения Мрия электронных отображений информации, содержащейся в документах, которые могут предъявляться (предоставляться) через приложение Мрия, и отображение другой информации, которая может быть получена из национальных электронных информационных ресурсов, других информационно-коммуникационных систем, единых информационных систем и систем электронного документооборота;
        • обработка (сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптация, изменение, обновление, использование и распространение (распространение, передача), обезличивание, уничтожение) информации об образовательном процессе;
          • выполнение других задач, определенных законодательством.

            Владельцем приложения Мрия и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение должно было быть Минцифры.

            Также предлагалось закрепить в законодательстве е-документ об образовании, который по желанию соискателя мог формироваться через "Дію".

            Кроме того, предлагалось, чтобы в информационных системах в сфере образования обрабатывались персональные данные о поступающих в учебные заведения, участниках образовательного процесса, в частности те, что содержатся в документах, удостоверяющих личность, документах об образовании, в том числе е-документах об образовании, об ученых званиях, сертификатах ЗНО/НМТ, студенческих (ученических) билетах.

            Напомним

            Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что образовательная цифровая платформа "Мрия" уже охватывает 40 школ в шести областях, и в 2025 году планируется ее масштабное расширение.

            Павел Башинский

            Верховная Рада
            Владимир Зеленский
            Украина