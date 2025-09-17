Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрия» и е-документ об образовании
Киев • УНН
Верховная Рада не поддержала законопроект №13465, который должен был закрепить использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. Документ не набрал необходимого количества голосов для принятия за основу, направления на повторное первое чтение или доработку.
Верховная Рада полностью провалила голосование за законопроект, которым планировалось закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №13465.
Подробности
Проект закона при голосовании за основу получил лишь 219 голосов при необходимых 226. Также голосование за направление на повторное первое чтение набрало 220 голосов. Кроме того, инициатива о возвращении на доработку документа не набрала необходимого количества голосов - лишь 219.
Авторы законопроекта предлагали закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрия" и электронных документов об образовании. В частности, указывалось, что приложение Мрия является информационно-коммуникационной системой, задачами которой являются:
- обеспечение пользователей информацией об образовательном процессе;
- обеспечение коммуникации и взаимодействия между участниками образовательного процесса;
- формирование средствами приложения Мрия электронных отображений информации, содержащейся в документах, которые могут предъявляться (предоставляться) через приложение Мрия, и отображение другой информации, которая может быть получена из национальных электронных информационных ресурсов, других информационно-коммуникационных систем, единых информационных систем и систем электронного документооборота;
- обработка (сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптация, изменение, обновление, использование и распространение (распространение, передача), обезличивание, уничтожение) информации об образовательном процессе;
- выполнение других задач, определенных законодательством.
Владельцем приложения Мрия и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение должно было быть Минцифры.
Также предлагалось закрепить в законодательстве е-документ об образовании, который по желанию соискателя мог формироваться через "Дію".
Кроме того, предлагалось, чтобы в информационных системах в сфере образования обрабатывались персональные данные о поступающих в учебные заведения, участниках образовательного процесса, в частности те, что содержатся в документах, удостоверяющих личность, документах об образовании, в том числе е-документах об образовании, об ученых званиях, сертификатах ЗНО/НМТ, студенческих (ученических) билетах.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что образовательная цифровая платформа "Мрия" уже охватывает 40 школ в шести областях, и в 2025 году планируется ее масштабное расширение.