12:33
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
Рада повністю провалила голосування за додаток Мрія та е-документ про освіту

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №13465, який мав закріпити використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту. Документ не набрав необхідної кількості голосів для прийняття за основу, направлення на повторне перше читання чи доопрацювання.

Рада повністю провалила голосування за додаток Мрія та е-документ про освіту

Верховна Рада повністю провалила голосування за законопроєкт, яким планувалося закріпити у законодавстві використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону №13465.

Деталі

Проєкт закону під час голосування за основу отримав лише 219 голосів при необхідних 226. Також голосування за направлення на повторне перше читання набрало 220 голосів. Окрім того, ініціатива про повернення на доопрацювання документу не набрала необхідної кількості голосів - лише 219.

Автори законопроєкту пропонували закріпити у законодавстві використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту. Зокрема, вказувалося, що додаток Мрія є інформаційно-комунікаційною системою, завданнями якої є:

  • забезпечення користувачів інформацією про освітній процес;
    • забезпечення комунікації та взаємодії між учасниками освітнього процесу;
      • формування засобами додатка Мрія електронних відображень інформації, що міститься в документах, які можуть пред’являтися (надаватися) через додаток Мрія, та відображення іншої інформації, що може бути отримана з національних електронних інформаційних ресурсів, інших інформаційно-комунікаційних систем, єдиних інформаційних систем та систем електронного документообігу;
        • обробка (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення, знищення) інформації про освітній процес;
          • виконання інших завдань, визначених законодавством.

            Власником додатка Мрія та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення повинно було бути Мінцифри.

            Також пропонувалося закріпити у законодавстві е-документа про освіту, який за бажанням здобувача міг формуватися через "Дію".

            Окрім того, пропонувалося, щоб в інформаційних системах у сфері освіти оброблялися персональні дані про вступників до закладів освіти, учасників освітнього процесу, зокрема ті, що містяться в документах, що посвідчують особу, документах про освіту, у тому числі е-документах про освіту, про вчені звання, сертифікатах ЗНО/НМТ, студентських (учнівських) квитках.

            Нагадаємо

            Президент України Володимир Зеленський заявляв, що освітня цифрова платформа "Мрія" вже охоплює 40 шкіл у шести областях, і у 2025 році планується її масштабне розширення.

            Павло Башинський

            ПолітикаОсвіта
            Верховна Рада України
            Володимир Зеленський
            Україна