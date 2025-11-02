$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 29926 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 59713 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 65496 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 89064 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 80704 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 42373 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 55430 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44907 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37855 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37200 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
День работника социальной сферы, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов: что отмечают 2 ноября

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Сегодня, 2 ноября, в мире отмечают День нулевых задач и Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В Украине празднуют День работника социальной сферы, а католики чтят День всех усопших верных.

День работника социальной сферы, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов: что отмечают 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, в мире отмечают День нулевых задач и Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, а в Украине - День работника социальной сферы, пишет УНН

День нулевых задач

В первое воскресенье ноября отмечают День нулевых задач. День нулевых задач – это не просто ничего не делать, а наслаждаться настоящим моментом и ценить жизнь. Это день, когда нужно отпустить постоянную потребность быть продуктивным и просто быть.

Отдыхая от привычных задач, мы даем шанс нашему разуму и телу обновиться, перезагрузиться сознанию, что приводит к лучшему психическому самочувствию и повышению производительности в долгосрочной перспективе. Восстановление физических и ментальных ресурсов – это инвестиция в свое здоровье и забота о будущем, это признак любви к себе и обеспечение активной жизнедеятельности.

Концепция Дня нулевых задач связана с окончанием перехода на летнее время. Переводя стрелки часов на час назад, мы получаем дополнительный час. Хотя может возникнуть соблазн использовать этот час для выполнения задач, День нулевых задач поощряет нас посвятить это время себе. 

День всех усопших верных

2 ноября, после католики отмечают День всех усопших верных. Этот праздник идет следующим за Днем всех святых. Традиционно в этот день христиане посещают могилы своих родных, приносят к ним цветы и ставят свечи. В этот день в церквях отправляются панихиды.

До X века нашей эры христиане поминали умерших только в кругу семьи. Каждый год в дни, которые были непосредственно близки к дате смерти, читались особые молитвы за умерших. Поэтому единого церковного праздника не было. 

Впервые такую традицию начали в монастырях. Там назначали один день, когда все служители вспоминали своих предшественников и мучеников, принявших смерть за христианскую веру.

Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"27.10.25, 20:47 • 26130 просмотров

День динамической безвредности

2 ноября отмечается День динамической безвредности. Этот термин был придуман Джеем Диншахом, который является основателем веганского общества в США. Он взял за основу концепцию ненасилия Махатмы Ганди, когда человек должен причинять наименьший вред, при этом удаляя боль и заменяя ее добротой и заботой о людях.

Последователи идеи безвредности предлагают в этот день записать все вредные вещи и составить план постепенного их устранения. Они советуют начать с отказа от употребления мяса и товаров, на производстве которых используется тяжелый детский труд. Также можно распространять концепции Джея Диншаха в социальных сетях и делиться с друзьями своими идеями по улучшению жизни в мире.

Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога01.11.25, 09:00 • 89041 просмотр

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается ежегодно 2 ноября. Его учредила Организация Объединенных Наций в 2013 году как ответ на глобальную проблему - большинство преступлений против журналистов остаются нераскрытыми, и лишь в одном из десяти случаев убийцы привлекаются к ответственности. Такая ситуация подрывает свободу слова, запугивает медиа и часто лишает граждан важной информации.

Инициатива празднования такой даты призвана повысить осведомленность об угрозах, с которыми сталкиваются журналисты, особенно в условиях конфликта или политической нестабильности. 

Важным толчком к созданию этого дня стали события в Мали, где 2 ноября 2013 года были убиты журналисты Жислен Дюпон и Клод Верлон. Трагедия стала символом угрозы для журналистов, работающих в опасных условиях.

С 2022 года россияне убили в Украине 135 журналистов - Зеленский23.10.25, 18:13 • 3663 просмотра

День работника социальной сферы

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине празднуют День работника социальной сферы. Работа работников социальной сферы является приоритетным направлением, особенно в условиях войны. Сейчас работники соцсферы стали поддержкой для тысяч украинцев, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Сегодня в Украине более 150 тысяч человек работают в социальной сфере.

Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать18.09.25, 12:29 • 31840 просмотров

Павел Башинский

Общество