Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"
Киев • УНН
Трагически погиб украинский инженер Богдан Змий, основатель компании ООО "РОВЕР ТЕК" и один из разработчиков роботизированной машины для разминирования "Змий". Его вклад в усиление обороноспособности Украины стал символом изобретательности и стойкости страны. Об этом сообщил Шептицкий городской совет, передает УНН.
