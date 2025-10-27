$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 17777 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
14:25 • 26209 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 39622 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 33408 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 37577 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38999 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 41604 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36793 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34684 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28497 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Трагически погиб Богдан Змий, основатель ООО "РОВЕР ТЕК" и один из разработчиков роботизированной машины для разминирования "Змей". Его вклад в усиление обороноспособности Украины стал символом изобретательности и стойкости.

Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"

Трагически погиб украинский инженер Богдан Змий, основатель компании ООО "РОВЕР ТЕК" и один из разработчиков роботизированной машины для разминирования "Змий". Его вклад в усиление обороноспособности Украины стал символом изобретательности и стойкости страны. Об этом сообщил Шептицкий городской совет, передает УНН.

26 октября трагически погиб Богдан Змий - наш земляк, украинский инженер, основатель и руководитель компании ООО "РОВЕР ТЕК", один из создателей роботизированной машины для разминирования "Змий" 

- говорится в сообщении.

Как указано, Богдан Змий внес весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины. Его разработки стали символом украинской изобретательности и стойкости.

"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мама26.10.25, 18:05 • 13841 просмотр

Алена Уткина

ОбществоТехнологии
Техника
Война в Украине
Украина