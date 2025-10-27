Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"

Трагически погиб украинский инженер Богдан Змий, основатель компании ООО "РОВЕР ТЕК" и один из разработчиков роботизированной машины для разминирования "Змий". Его вклад в усиление обороноспособности Украины стал символом изобретательности и стойкости страны. Об этом сообщил Шептицкий городской совет, передает УНН.

