14:34
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
14:25
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
27 жовтня, 12:53
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
27 жовтня, 11:47
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
27 жовтня, 08:41
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
27 жовтня, 07:54
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
27 жовтня, 12:53
27 жовтня, 12:53
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 10:00
26 жовтня, 10:00
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
25 жовтня, 09:55
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"

Київ • УНН

 • 3466 перегляди

Трагічно загинув Богдан Змий, засновник ТОВ "РОВЕР ТЕК" та один з розробників роботизованої машини для розмінування "Змій". Його внесок у посилення обороноздатності України став символом винахідливості та стійкості.

Трагічно загинув український інженер Богдан Змий, засновник компанії ТОВ "РОВЕР ТЕК" та один із розробників роботизованої машини для розмінування "Змій". Його внесок у посилення обороноздатності України став символом винахідливості та стійкості країни. Про це повідомила Шептицька міська рада, передає УНН.

26 жовтня трагічно загинув Богдан Змий - наш земляк, український інженер, засновник та керівник компанії ТОВ "РОВЕР ТЕК", один із творців роботизованої машини для розмінування "Змій" 

- йдеться в повідомленні.

Як вказано, Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України. Його розробки стали символом української винахідливості та стійкості.

Альона Уткіна

СуспільствоТехнології
Техніка
Війна в Україні
Україна