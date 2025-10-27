Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"
Київ • УНН
Трагічно загинув Богдан Змий, засновник ТОВ "РОВЕР ТЕК" та один з розробників роботизованої машини для розмінування "Змій". Його внесок у посилення обороноздатності України став символом винахідливості та стійкості.
Трагічно загинув український інженер Богдан Змий, засновник компанії ТОВ "РОВЕР ТЕК" та один із розробників роботизованої машини для розмінування "Змій". Його внесок у посилення обороноздатності України став символом винахідливості та стійкості країни. Про це повідомила Шептицька міська рада, передає УНН.
26 жовтня трагічно загинув Богдан Змий - наш земляк, український інженер, засновник та керівник компанії ТОВ "РОВЕР ТЕК", один із творців роботизованої машини для розмінування "Змій"
Як вказано, Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України. Його розробки стали символом української винахідливості та стійкості.
