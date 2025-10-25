День карате та Всесвітній день опери: що ще відзначають 25 жовтня

Сьогодні, 25 жовтня, відзначають День карате та Всесвітній день опери, який об’єднує професіоналів, митців і шанувальників цього мистецтва, пише УНН.

День карате

Всесвітній день карате щороку відзначають 25 жовтня. Свято створено на честь історичної події 1936 року в місті Наха на Окінаві, коли бойове мистецтво офіційно отримало назву "карате". Саме тоді відбулася зустріч провідних майстрів, організована газетою Рюкю Сінпо у залі Шова Кайкан.

Хоча 7 жовтня теж має значення для спільноти каратистів - у 2012 році Всесвітня федерація карате (WKF) започаткувала рух "День К" для популяризації цього виду спорту. Але традиційною датою святкування залишається саме 25 жовтня. Свято покликане вшанувати традиції карате, його духовну основу та майстрів, які передали це мистецтво світу.

Офіційно цей день був затверджений у 2005 році на зустрічі Окінавського світу карате (OKW) за участю губернатора Нахи Кейчі Інаміне та секретаря Асамблеї Окінави Сейдзена Хоками.

Міжнародний день художника та День народження Національної спілки художників України

25 жовтня світ відзначає Міжнародний день художника - свято тих, хто за допомогою фарб і форм змінює наше бачення світу. Дату обрали не випадково - цього дня народився Пабло Пікассо, символ творчої свободи та новаторства.

Свято започаткував у 2004 році канадський митець Кріс МакКлюр, щоб вшанувати роль художників у суспільстві та підтримати право на самовираження.

В Україні цього дня також відзначають річницю створення Національної спілки художників, заснованої 25 жовтня 1938 року. Це нагода подякувати митцям за їхню працю та надихнутися силою мистецтва.

Всесвітній день опери

25 жовтня у світі відзначають Всесвітній день опери - свято, що об’єднує професіоналів, митців і шанувальників цього мистецтва. Його започаткували три провідні організації: Opera America, Opera Latinoamérica та Opera Europa.

Дату обрали невипадково: 25 жовтня народилися два генії - Жорж Бізе, автор "Кармен", і Йоганн Штраус, відомий своїми оперетами. Їхня музика й досі надихає слухачів у різних країнах, адже опера збагачує розум і душу, відкриваючи нові грані людських почуттів та творчості.

Всесвітній день макаронів

25 жовтня у світі відзначають Всесвітній день макаронів - страви, яку люблять у всіх країнах. Свято започаткували у 1995 році на Римському конгресі виробників пасти.

Історія макаронів сягає тисячоліть: їх зображення знаходили в єгипетських пірамідах, а в Італію, за легендою, пасту привіз Марко Поло з Китаю. У XVI-XVII століттях із появою механічних пристроїв макарони стали доступними для всіх, а з XX століття - масовим продуктом.

Сьогодні у світі налічують до 600 видів пасти, яку готують із пшениці твердих сортів, а також із рисового чи кукурудзяного борошна для тих, хто уникає глютену. В Україні аналогами італійської пасти вважають галушки, локшину та кльоцки.

Міжнародний день боротьби жінок за мир

25 жовтня у світі відзначають Міжнародний день боротьби жінок за мир, який започаткували у 1980 році за ініціативи Міжнародної демократичної федерації жінок у межах Тижня дій за роззброєння.

Свято бере початок від діяльності Міжнародної ліги жінок за мир і свободу (WILPF), створеної європейськими пацифістками у 1945 році. Його мета - протест проти нарощування озброєнь і підтримка ідей миру.

Сьогодні, під час війни, участь українських жінок у захисті країни, гуманітарних ініціативах і миротворчих процесах має особливе значення. Центр гендерної культури бажає наснаги, стійкості й миру Україні.

День пам'яті святих мучеників Маркіяна та Мартирія

25 жовтня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

Після смерті імператора Костянтина Великого Римська імперія була поділена між його синами. Констанцій, який правив східною частиною, став прихильником аріанства - вчення, що заперечувало божественну сутність Ісуса Христа. У цей період розпочалися переслідування тих, хто залишався вірним Нікейському Символу віри.

Святі Маркіян і Мартирій служили при патріархові Константинопольському Павлу Сповіднику, відомому своєю відданістю православ’ю. Коли аріани силою усунули святого Павла і відправили його у вигнання, Маркіян та Мартирій не зрадили свої переконання. Вони мужньо підтримували православних.

