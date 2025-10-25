$41.900.14
24 жовтня, 17:15 • 19047 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 34577 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 27623 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 31960 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 27508 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 44224 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 26234 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20225 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28380 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 78476 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 44224 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 38884 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 39121 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 78476 перегляди
День карате та Всесвітній день опери: що ще відзначають 25 жовтня

Київ • УНН

 • 182 перегляди

25 жовтня відзначають День карате, Всесвітній день опери, Міжнародний день художника, Всесвітній день макаронів та Міжнародний день боротьби жінок за мир. Цього дня також вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна та Мартирія.

День карате та Всесвітній день опери: що ще відзначають 25 жовтня

Сьогодні, 25 жовтня, відзначають День карате та Всесвітній день опери, який об’єднує професіоналів, митців і шанувальників цього мистецтва, пише УНН.

День карате

Всесвітній день карате щороку відзначають 25 жовтня. Свято створено на честь історичної події 1936 року в місті Наха на Окінаві, коли бойове мистецтво офіційно отримало назву "карате". Саме тоді відбулася зустріч провідних майстрів, організована газетою Рюкю Сінпо у залі Шова Кайкан.

Хоча 7 жовтня теж має значення для спільноти каратистів - у 2012 році Всесвітня федерація карате (WKF) започаткувала рух "День К" для популяризації цього виду спорту. Але традиційною датою святкування залишається саме 25 жовтня. Свято покликане вшанувати традиції карате, його духовну основу та майстрів, які передали це мистецтво світу.

Офіційно цей день був затверджений у 2005 році на зустрічі Окінавського світу карате (OKW) за участю губернатора Нахи Кейчі Інаміне та секретаря Асамблеї Окінави Сейдзена Хоками.

Підкорюватимуть п’єдестали на дорослих змаганнях: дитяча збірна України з карате, під егідою Василя Костюка, вразила на Polish Open 202516.10.25, 15:44 • 10210 переглядiв

Міжнародний день художника та День народження Національної спілки художників України

25 жовтня світ відзначає Міжнародний день художника - свято тих, хто за допомогою фарб і форм змінює наше бачення світу. Дату обрали не випадково - цього дня народився Пабло Пікассо, символ творчої свободи та новаторства.

Свято започаткував у 2004 році канадський митець Кріс МакКлюр, щоб вшанувати роль художників у суспільстві та підтримати право на самовираження.

В Україні цього дня також відзначають річницю створення Національної спілки художників, заснованої 25 жовтня 1938 року. Це нагода подякувати митцям за їхню працю та надихнутися силою мистецтва.

Всесвітній день опери

25 жовтня у світі відзначають Всесвітній день опери - свято, що об’єднує професіоналів, митців і шанувальників цього мистецтва. Його започаткували три провідні організації: Opera America, Opera Latinoamérica та Opera Europa.

Дату обрали невипадково: 25 жовтня народилися два генії - Жорж Бізе, автор "Кармен", і Йоганн Штраус, відомий своїми оперетами. Їхня музика й досі надихає слухачів у різних країнах, адже опера збагачує розум і душу, відкриваючи нові грані людських почуттів та творчості.

Всесвітній день макаронів

25 жовтня у світі відзначають Всесвітній день макаронів - страви, яку люблять у всіх країнах. Свято започаткували у 1995 році на Римському конгресі виробників пасти.

Історія макаронів сягає тисячоліть: їх зображення знаходили в єгипетських пірамідах, а в Італію, за легендою, пасту привіз Марко Поло з Китаю. У XVI-XVII століттях із появою механічних пристроїв макарони стали доступними для всіх, а з XX століття - масовим продуктом.

Сьогодні у світі налічують до 600 видів пасти, яку готують із пшениці твердих сортів, а також із рисового чи кукурудзяного борошна для тих, хто уникає глютену. В Україні аналогами італійської пасти вважають галушки, локшину та кльоцки.

Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів27.06.25, 17:08 • 4409 переглядiв

Міжнародний день боротьби жінок за мир

25 жовтня у світі відзначають Міжнародний день боротьби жінок за мир, який започаткували у 1980 році за ініціативи Міжнародної демократичної федерації жінок у межах Тижня дій за роззброєння.

Свято бере початок від діяльності Міжнародної ліги жінок за мир і свободу (WILPF), створеної європейськими пацифістками у 1945 році. Його мета - протест проти нарощування озброєнь і підтримка ідей миру.

Сьогодні, під час війни, участь українських жінок у захисті країни, гуманітарних ініціативах і миротворчих процесах має особливе значення. Центр гендерної культури бажає наснаги, стійкості й миру Україні.

День пам'яті святих мучеників Маркіяна та Мартирія

25 жовтня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

Після смерті імператора Костянтина Великого Римська імперія була поділена між його синами. Констанцій, який правив східною частиною, став прихильником аріанства - вчення, що заперечувало божественну сутність Ісуса Христа. У цей період розпочалися переслідування тих, хто залишався вірним Нікейському Символу віри.

Святі Маркіян і Мартирій служили при патріархові Константинопольському Павлу Сповіднику, відомому своєю відданістю православ’ю. Коли аріани силою усунули святого Павла і відправили його у вигнання, Маркіян та Мартирій не зрадили свої переконання. Вони мужньо підтримували православних. 

Вперше за 500 років: Король Великої Британії помолився разом із Папою Римським24.10.25, 01:32 • 3154 перегляди

Альона Уткіна

Суспільство
Рим
Італія
Китай