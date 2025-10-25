День карате и Всемирный день оперы: что еще отмечают 25 октября

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 19041 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 34559 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 27609 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 31947 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 27498 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 44215 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 26233 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20225 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28380 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 78469 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters24 октября, 17:52 • 8110 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 12498 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ24 октября, 20:21 • 14086 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 13787 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно01:06 • 8970 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 22921 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:47 • 44209 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 38870 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 39111 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 06:00 • 78463 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 15569 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 18826 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 30980 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 54096 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 37331 просмотра
День карате и Всемирный день оперы: что еще отмечают 25 октября

Киев • УНН

 • 170 просмотра

25 октября отмечают День карате, Всемирный день оперы, Международный день художника, Всемирный день макарон и Международный день борьбы женщин за мир. В этот день также чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

День карате и Всемирный день оперы: что еще отмечают 25 октября

Сегодня, 25 октября, отмечают День карате и Всемирный день оперы, который объединяет профессионалов, художников и поклонников этого искусства, пишет УНН.

День карате

Всемирный день карате ежегодно отмечают 25 октября. Праздник создан в честь исторического события 1936 года в городе Наха на Окинаве, когда боевое искусство официально получило название "карате". Именно тогда состоялась встреча ведущих мастеров, организованная газетой Рюкю Синпо в зале Шова Кайкан.

Хотя 7 октября тоже имеет значение для сообщества каратистов - в 2012 году Всемирная федерация карате (WKF) начала движение "День К" для популяризации этого вида спорта. Но традиционной датой празднования остается именно 25 октября. Праздник призван почтить традиции карате, его духовную основу и мастеров, которые передали это искусство миру.

Официально этот день был утвержден в 2005 году на встрече Окинавского мира карате (OKW) с участием губернатора Нахи Кейчи Инамине и секретаря Ассамблеи Окинавы Сейдзена Хоками.

Будут покорять пьедесталы на взрослых соревнованиях: детская сборная Украины по карате, под эгидой Василия Костюка, поразила на Polish Open 202516.10.25, 15:44 • 10210 просмотров

Международный день художника и День рождения Национального союза художников Украины

25 октября мир отмечает Международный день художника - праздник тех, кто с помощью красок и форм меняет наше видение мира. Дату выбрали не случайно - в этот день родился Пабло Пикассо, символ творческой свободы и новаторства.

Праздник учредил в 2004 году канадский художник Крис МакКлюр, чтобы почтить роль художников в обществе и поддержать право на самовыражение.

В Украине в этот день также отмечают годовщину создания Национального союза художников, основанного 25 октября 1938 года. Это повод поблагодарить художников за их труд и вдохновиться силой искусства.

Всемирный день оперы

25 октября в мире отмечают Всемирный день оперы - праздник, объединяющий профессионалов, художников и поклонников этого искусства. Его учредили три ведущие организации: Opera America, Opera Latinoamérica и Opera Europa.

Дату выбрали неслучайно: 25 октября родились два гения - Жорж Бизе, автор "Кармен", и Иоганн Штраус, известный своими опереттами. Их музыка до сих пор вдохновляет слушателей в разных странах, ведь опера обогащает ум и душу, открывая новые грани человеческих чувств и творчества.

Всемирный день макарон

25 октября в мире отмечают Всемирный день макарон - блюда, которое любят во всех странах. Праздник учредили в 1995 году на Римском конгрессе производителей пасты.

История макарон насчитывает тысячелетия: их изображения находили в египетских пирамидах, а в Италию, по легенде, пасту привез Марко Поло из Китая. В XVI-XVII веках с появлением механических устройств макароны стали доступны для всех, а с XX века - массовым продуктом.

Сегодня в мире насчитывается до 600 видов пасты, которую готовят из пшеницы твердых сортов, а также из рисовой или кукурузной муки для тех, кто избегает глютена. В Украине аналогами итальянской пасты считают галушки, лапшу и клецки.

Секреты идеальных галушек: от манных до тыквенных рецептов27.06.25, 17:08 • 4409 просмотров

Международный день борьбы женщин за мир

25 октября в мире отмечают Международный день борьбы женщин за мир, который учредили в 1980 году по инициативе Международной демократической федерации женщин в рамках Недели действий за разоружение.

Праздник берет начало от деятельности Международной лиги женщин за мир и свободу (WILPF), созданной европейскими пацифистками в 1945 году. Его цель - протест против наращивания вооружений и поддержка идей мира.

Сегодня, во время войны, участие украинских женщин в защите страны, гуманитарных инициативах и миротворческих процессах имеет особое значение. Центр гендерной культуры желает вдохновения, стойкости и мира Украине.

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия

25 октября верующие чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

После смерти императора Константина Великого Римская империя была разделена между его сыновьями. Констанций, правивший восточной частью, стал приверженцем арианства - учения, отрицавшего божественную сущность Иисуса Христа. В этот период начались преследования тех, кто оставался верным Никейскому Символу веры.

Святые Маркиан и Мартирий служили при патриархе Константинопольском Павле Исповеднике, известном своей преданностью православию. Когда ариане силой отстранили святого Павла и отправили его в изгнание, Маркиан и Мартирий не предали свои убеждения. Они мужественно поддерживали православных. 

Впервые за 500 лет: Король Великобритании помолился вместе с Папой Римским24.10.25, 01:32 • 3154 просмотра

Алена Уткина

Общество
Рим
Италия
Китай