День карате и Всемирный день оперы: что еще отмечают 25 октября

Сегодня, 25 октября, отмечают День карате и Всемирный день оперы, который объединяет профессионалов, художников и поклонников этого искусства, пишет УНН.

День карате

Всемирный день карате ежегодно отмечают 25 октября. Праздник создан в честь исторического события 1936 года в городе Наха на Окинаве, когда боевое искусство официально получило название "карате". Именно тогда состоялась встреча ведущих мастеров, организованная газетой Рюкю Синпо в зале Шова Кайкан.

Хотя 7 октября тоже имеет значение для сообщества каратистов - в 2012 году Всемирная федерация карате (WKF) начала движение "День К" для популяризации этого вида спорта. Но традиционной датой празднования остается именно 25 октября. Праздник призван почтить традиции карате, его духовную основу и мастеров, которые передали это искусство миру.

Официально этот день был утвержден в 2005 году на встрече Окинавского мира карате (OKW) с участием губернатора Нахи Кейчи Инамине и секретаря Ассамблеи Окинавы Сейдзена Хоками.

Международный день художника и День рождения Национального союза художников Украины

25 октября мир отмечает Международный день художника - праздник тех, кто с помощью красок и форм меняет наше видение мира. Дату выбрали не случайно - в этот день родился Пабло Пикассо, символ творческой свободы и новаторства.

Праздник учредил в 2004 году канадский художник Крис МакКлюр, чтобы почтить роль художников в обществе и поддержать право на самовыражение.

В Украине в этот день также отмечают годовщину создания Национального союза художников, основанного 25 октября 1938 года. Это повод поблагодарить художников за их труд и вдохновиться силой искусства.

Всемирный день оперы

25 октября в мире отмечают Всемирный день оперы - праздник, объединяющий профессионалов, художников и поклонников этого искусства. Его учредили три ведущие организации: Opera America, Opera Latinoamérica и Opera Europa.

Дату выбрали неслучайно: 25 октября родились два гения - Жорж Бизе, автор "Кармен", и Иоганн Штраус, известный своими опереттами. Их музыка до сих пор вдохновляет слушателей в разных странах, ведь опера обогащает ум и душу, открывая новые грани человеческих чувств и творчества.

Всемирный день макарон

25 октября в мире отмечают Всемирный день макарон - блюда, которое любят во всех странах. Праздник учредили в 1995 году на Римском конгрессе производителей пасты.

История макарон насчитывает тысячелетия: их изображения находили в египетских пирамидах, а в Италию, по легенде, пасту привез Марко Поло из Китая. В XVI-XVII веках с появлением механических устройств макароны стали доступны для всех, а с XX века - массовым продуктом.

Сегодня в мире насчитывается до 600 видов пасты, которую готовят из пшеницы твердых сортов, а также из рисовой или кукурузной муки для тех, кто избегает глютена. В Украине аналогами итальянской пасты считают галушки, лапшу и клецки.

Международный день борьбы женщин за мир

25 октября в мире отмечают Международный день борьбы женщин за мир, который учредили в 1980 году по инициативе Международной демократической федерации женщин в рамках Недели действий за разоружение.

Праздник берет начало от деятельности Международной лиги женщин за мир и свободу (WILPF), созданной европейскими пацифистками в 1945 году. Его цель - протест против наращивания вооружений и поддержка идей мира.

Сегодня, во время войны, участие украинских женщин в защите страны, гуманитарных инициативах и миротворческих процессах имеет особое значение. Центр гендерной культуры желает вдохновения, стойкости и мира Украине.

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия

25 октября верующие чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

После смерти императора Константина Великого Римская империя была разделена между его сыновьями. Констанций, правивший восточной частью, стал приверженцем арианства - учения, отрицавшего божественную сущность Иисуса Христа. В этот период начались преследования тех, кто оставался верным Никейскому Символу веры.

Святые Маркиан и Мартирий служили при патриархе Константинопольском Павле Исповеднике, известном своей преданностью православию. Когда ариане силой отстранили святого Павла и отправили его в изгнание, Маркиан и Мартирий не предали свои убеждения. Они мужественно поддерживали православных.

