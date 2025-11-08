ukenru
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Демонтував склопакет та намагався спуститись по власному одягу: у Тернополі чоловік випав із 5-го поверху будівлі ТЦК

Київ • УНН

 • 774 перегляди

У Тернополі військовозобов'язаний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагався втекти з ТЦК, але зірвався, намагаючись спуститись з 5-го поверху. Він був госпіталізований до реанімації, де перебуває у стабільному стані.

Демонтував склопакет та намагався спуститись по власному одягу: у Тернополі чоловік випав із 5-го поверху будівлі ТЦК

У Тернополі військовозобов’язаний чоловік намагався втекти із будівлі ТЦК - демонтував склопакет у туалеті, зв’язав власний одяг та, спускачись по ньому, зірвався та впав. Його доправили до реанімації, наразі потерпілий у стабільному стані, передає УНН із посиланням на Тернопільський обласний ТЦК та СП.

Деталі

Сьогодні близько 00 год. 15 хв. до Тернопільського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний громадянин, який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має.

Стрілянина у Кременчуцькому ТЦК: поранено двох військових30.10.25, 18:21 • 3342 перегляди

За даними ТЦК, на момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

"Застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки": у ТЦК Одещини повідомили про груповий напад та пошкодження авто30.10.25, 11:07 • 3652 перегляди

Близько 03 год. 50 хв. громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на 1му поверсі. Працівники територіального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі потерпілий перебуває у стабільному стані 

- йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК, на місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.

Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою25.10.25, 01:33 • 21529 переглядiв

Нагадаємо

43-річний киянин помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті, опитуючи свідків та призначивши судово-медичну експертизу.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Тернопіль