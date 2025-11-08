Демонтировал стеклопакет и пытался спуститься по собственной одежде: в Тернополе мужчина выпал с 5-го этажа здания ТЦК
Киев • УНН
В Тернополе военнообязанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался сбежать из ТЦК, но сорвался, пытаясь спуститься с 5-го этажа. Он был госпитализирован в реанимацию, где находится в стабильном состоянии.
В Тернополе военнообязанный мужчина пытался сбежать из здания ТЦК - демонтировал стеклопакет в туалете, связал собственную одежду и, спускаясь по ней, сорвался и упал. Его доставили в реанимацию, сейчас пострадавший в стабильном состоянии, передает УНН со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК и СП.
Детали
Сегодня около 00 час. 15 мин. в Тернопольский ОМТЦК и СП был доставлен военнообязанный гражданин, являющийся нарушителем военно-учетного законодательства. Отсрочки от призыва и бронирования он не имеет.
По данным ТЦК, на момент доставки гражданин Т. находился в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая его состояние, которое исключало проведение объективных процессуальных действий по привлечению к административной ответственности, он был временно размещен в комнате отдыха военнообязанных.
Около 03 час. 50 мин. гражданин Т., находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал на крышу столовой, расположенной на 1-м этаже. Работники территориального центра немедленно вызвали карету скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Ему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии
По данным ТЦК, на месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование.
Напомним
43-летний киевлянин умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК. Полиция начала уголовное производство по факту смерти, опрашивая свидетелей и назначив судебно-медицинскую экспертизу.