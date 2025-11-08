ukenru
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Демонтировал стеклопакет и пытался спуститься по собственной одежде: в Тернополе мужчина выпал с 5-го этажа здания ТЦК

Киев • УНН

