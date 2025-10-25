Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 12699 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 19920 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 19461 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 24430 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 21942 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 38526 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25110 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19798 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27950 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 74486 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.5м/с
94%
734мм
Популярные новости
Оккупанты направили дрон на поезд Львов-Краматорск: повреждены три вагона24 октября, 13:52 • 8546 просмотра
Китай ответил на критику Зеленского относительно поддержки РФ в войне с Украиной24 октября, 14:52 • 8168 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 12529 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 15612 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 5344 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 15621 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 38529 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 34782 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 35305 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 74489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Густаво Петро
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 12533 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 16672 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29051 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 52278 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 35523 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Мужчина умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК.

Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением

Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, у нее очень много запросов на комментарий относительно гибели при неизвестных обстоятельствах новобранца.

Я на связи с адвокатом семьи погибшего военнослужащего, получила от него всю имеющуюся информацию. У родителей есть вопросы не только относительно того, что и где, по чьей вине произошло с их сыном, а также к действиям правоохранителей, врачей и администрации больницы, представителя воинской части. Все это должно быть детально выяснено в рамках уголовного производства. Я уже коммуницировала с правоохранительными органами - очень надеюсь на их эффективность

- написала Решетилова.

Она подчеркнула необходимость "сделать все, чтобы выяснить правду о том, что привело к смерти мужчины, поминутно воспроизвести события и в случае насильственной смерти привлечь виновных к ответственности".

"Если вы стали свидетелем того, что произошло с новобранцем, или вам достоверно известны обстоятельства, приведшие к его смерти (не по слухам или пересказам), напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения. Конфиденциальность гарантирую", - призвала военный омбудсмен.

Напомним

43-летний киевлянин умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК. Полиция начала уголовное производство по факту смерти, опрашивая свидетелей и назначив судебно-медицинскую экспертизу.

Раскрыты первые детали смерти мужчины, получившего травмы в распределительном пункте ТЦК Киева24.10.25, 14:49 • 2472 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Мобилизация
ТЦК и СП