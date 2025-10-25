Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением

Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Об этом сообщает УНН.

По ее словам, у нее очень много запросов на комментарий относительно гибели при неизвестных обстоятельствах новобранца.

Я на связи с адвокатом семьи погибшего военнослужащего, получила от него всю имеющуюся информацию. У родителей есть вопросы не только относительно того, что и где, по чьей вине произошло с их сыном, а также к действиям правоохранителей, врачей и администрации больницы, представителя воинской части. Все это должно быть детально выяснено в рамках уголовного производства. Я уже коммуницировала с правоохранительными органами - очень надеюсь на их эффективность