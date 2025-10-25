Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением
Киев • УНН
Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Мужчина умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК.
Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По ее словам, у нее очень много запросов на комментарий относительно гибели при неизвестных обстоятельствах новобранца.
Я на связи с адвокатом семьи погибшего военнослужащего, получила от него всю имеющуюся информацию. У родителей есть вопросы не только относительно того, что и где, по чьей вине произошло с их сыном, а также к действиям правоохранителей, врачей и администрации больницы, представителя воинской части. Все это должно быть детально выяснено в рамках уголовного производства. Я уже коммуницировала с правоохранительными органами - очень надеюсь на их эффективность
Она подчеркнула необходимость "сделать все, чтобы выяснить правду о том, что привело к смерти мужчины, поминутно воспроизвести события и в случае насильственной смерти привлечь виновных к ответственности".
"Если вы стали свидетелем того, что произошло с новобранцем, или вам достоверно известны обстоятельства, приведшие к его смерти (не по слухам или пересказам), напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения. Конфиденциальность гарантирую", - призвала военный омбудсмен.
Напомним
43-летний киевлянин умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК. Полиция начала уголовное производство по факту смерти, опрашивая свидетелей и назначив судебно-медицинскую экспертизу.
Раскрыты первые детали смерти мужчины, получившего травмы в распределительном пункте ТЦК Киева24.10.25, 14:49 • 2472 просмотра