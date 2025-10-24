Раскрыты первые детали смерти мужчины, получившего травмы в распределительном пункте ТЦК Киева
Киев • УНН
Предварительная экспертиза установила, что мужчина в Подольском районе Киева умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Других повреждений не обнаружено, продолжаются гистологические исследования.
Первые результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина, получивший травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева, умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Получены первые результаты судебно-медицинской экспертизы относительно смерти мужчины, получившего травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено
В полиции отметили, что для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Расследование продолжается.
"Все действия и обстоятельства происшествия тщательно проверяются - ни одна деталь не останется без внимания", - добавили в полиции.
Напомним
43-летний киевлянин умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК. Полиция начала уголовное производство по факту смерти, опрашивая свидетелей и назначив судебно-медицинскую экспертизу.