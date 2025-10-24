Розкрито перші деталі смерті чоловіка, що отримав травми у розподільчому пункті ТЦК Києва
Київ • УНН
Попередня експертиза встановила, що чоловік у Подільському районі Києва помер від закритої черепно-мозкової травми. Інших ушкоджень не виявлено, тривають гістологічні дослідження.
Перші результати судово-медичної експертизи показали, що чоловік, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва, помер внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено
У поліції зазначили, що для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває.
"Всі дії та обставини події ретельно перевіряються - жодна деталь не залишиться поза увагою", - додали у поліції.
Нагадаємо
43-річний киянин помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті, опитуючи свідків та призначивши судово-медичну експертизу.