Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 12783 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 20120 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 19579 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 24541 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 22033 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 38594 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 25130 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19806 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27957 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 74537 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.5м/с
94%
734мм
Популярнi новини
Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони24 жовтня, 13:52 • 8546 перегляди
Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною24 жовтня, 14:52 • 8168 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 12529 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 15612 перегляди
Сім чоловіків на BMW злетіли в кювет, намагаючись прорвати кордон на ОдещиніPhoto20:05 • 5344 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 15702 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 38585 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 34824 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 35346 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 74533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Густаво Петро
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 12600 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 16699 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 29069 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 52295 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 35542 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Ольга Решетилова закликала правоохоронні органи детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва. Чоловік помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК.

Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою

Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова закликала правоохоронні органи детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, вона має дуже багато запитів на коментар щодо загибелі при невідомих обставинах новобранця.

Я на звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого військовослужбовця, отримала від нього всю наявну інформацію. У батьків є питання не лише щодо того, що і де, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами - дуже сподіваюся на їхню ефективність

- написала Решетилова.

Вона наголосила на необхідності "зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності".

"Якщо ви стали свідком того, що сталося з новобранцем, або вам достаменно відомі обставини, що призвели до його смерті (не з чуток чи переказів), напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Конфіденційність гарантую", - закликала військовий омбудсман.

Нагадаємо

43-річний киянин помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті, опитуючи свідків та призначивши судово-медичну експертизу.

Розкрито перші деталі смерті чоловіка, що отримав травми у розподільчому пункті ТЦК Києва 24.10.25, 14:49 • 2490 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Мобілізація
ТЦК та СП