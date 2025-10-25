Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою
Київ • УНН
Ольга Решетилова закликала правоохоронні органи детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва. Чоловік помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК.
Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова закликала правоохоронні органи детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, вона має дуже багато запитів на коментар щодо загибелі при невідомих обставинах новобранця.
Я на звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого військовослужбовця, отримала від нього всю наявну інформацію. У батьків є питання не лише щодо того, що і де, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами - дуже сподіваюся на їхню ефективність
Вона наголосила на необхідності "зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності".
"Якщо ви стали свідком того, що сталося з новобранцем, або вам достаменно відомі обставини, що призвели до його смерті (не з чуток чи переказів), напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Конфіденційність гарантую", - закликала військовий омбудсман.
Нагадаємо
43-річний киянин помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті, опитуючи свідків та призначивши судово-медичну експертизу.
