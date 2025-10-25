Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою

Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова закликала правоохоронні органи детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва. Про це повідомляє УНН.

За її словами, вона має дуже багато запитів на коментар щодо загибелі при невідомих обставинах новобранця.

Я на звʼязку з адвокатом сімʼї загиблого військовослужбовця, отримала від нього всю наявну інформацію. У батьків є питання не лише щодо того, що і де, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами - дуже сподіваюся на їхню ефективність