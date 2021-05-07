Декларація європейської перспективи для України: Польща показала, що підписали Зеленський і Дуда

Деталі

Згідно з текстом документа, президент Республіки Польща і Президент України:

• вітають значний прогрес, досягнутий в реалізації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, в якому викладено програму реформ для подальшої поступової інтеграції України до Європейського Союзу та його внутрішнього ринку; підкреслили важливість і волю українського керівництва продовжувати шлях реформ, приділяючи особливу увагу правосуддю і внутрішнім справам, боротьбі з корупцією та верховенству закону;

• підкреслили — в контексті реалізації УпроА/ПВЗВТ — важливість подальшого поліпшення умов для ведення бізнесу в Україні з метою заохочення інвесторів і, таким чином, стимулювання економічного обміну між країнами;

• виступили за необхідність враховувати перегляд нормативно-правової бази економічного розвитку і торгівлі в УпроА/ПВЗВТ; вітають початок оцінки досягнень Угоди про асоціацію/Угоди про вільну торгівлю, спрямованої на запуск на наступному саміті Україна-ЄС всеосяжного огляду Угоди про асоціацію в її торгівельній та галузевій частинах і подальшого сприяння секторальної інтеграції між ЄС і Україною;

• погодилися з тим, що існує необхідність у стратегічному огляді Європейської політики сусідства та Ініціативи Східного партнерства, який зробить їх далекоглядними і забезпечить політику відкритих дверей з боку Європейського Союзу по відношенню до тих асоційованих партнерів, які мають європейські устремління і відповідають всім умовам і критеріям, користуючись підтримкою відповідних інструментів;

• очікували обговорення європейського майбутнього України в контексті Конференції з майбутнього Європи і того, що українські зацікавлені сторони будуть залучені в цю дискусію;

• погодилися з тим, що в України попереду європейська перспектива відповідно до ст. 49 Договору про Європейський Союз та вона може подати заявку на членство в Союзі за умови дотримання всіх копенгагенських критеріїв і демократичних принципів, дотримання основних свобод, прав людини і меншин і дотримання верховенства закону;

• погодилися активізувати спільні зусилля по підтримці інтеграції України з ЄС і зазначили, що проєвропейські реформи в Україні заслуговують на підтримку всього міжнародного співтовариства;

• зазначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після виконання положень Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, за умови дотримання Копенгагенських критеріїв, і погодилися, що Республіка Польща підтримає Україну в цьому відношенні.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський 3 травня провів зустріч з Дудою. Зустріч пройшла в рамках робочого візиту до Польщі, в якої 3 травня відзначали національне свято — День Конституції країни.



Як повідомив Глава держави за підсумками візиту, Польща, після Литви, стала другою державою — членом Євросоюзу, яка письмово підтвердила, що готова підтримати Україну, коли постане питання про членство нашої країни в ЄС.



Відзначимо також, що раніше сьогодні, 7 травня, Глава держави зустрівся з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу.



В ході зустрічі Зеленський закликав країни Бенілюксу підтримати євроінтеграційні прагнення нашої держави, зокрема шляхом підписання декларацій про європейську перспективу України.

Контекст

Україна почала збирати підписи на підтримку вступу України в ЄС у своїх закордонних партнерів в березні. Тоді Литва офіційно взяла на себе зобов’язання підтримати вступ України до Європейського Союзу — президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа під час візиту останнього в Києві підписали спільну декларацію про підтримку європейської перспективи України.



Як кажуть оглядачі, такий підхід — збір підписів — є новою тактикою Києва до зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента.



Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

У той же час в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і задають питання, скільки ж країн блоку готові таким чином висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.