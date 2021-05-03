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Польща слідом за Литвою зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Польща слідом за Литвою зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Київ • УНН

 • 22246 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Польща, після Литви, стала другою державою - членом Євросоюзу, яка письмово підтвердила, що готова підтримати України, коли постане питання про членство нашої країни в ЄС. Про це за підсумками візиту до Польщі повідомив у соцмережах Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата:

"Я радий, що з президентом Анджеєм Дудою ми підписали спільну декларацію про європейське майбутнє України. Так наш польський друг закріпив не на словах, а власним підписом свою підтримку. Польща – вже друга держава, яка готова нас підтримати, коли постане питання про членство України в ЄС. І точно не остання – підписати подібну декларацію готова ще низка країн", - зазначив Зеленський.

Деталі

При цьому Зеленський відзначив, що "Євросоюз - це про рівність", а, до прикладу, розподіл вакцин у світі несправедливий. "І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала надто мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність – це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно", - додав він.

Контекст

Україна почала збирати підписи за підтримку вступу України до ЄС у своїх іноземних партнерів у березні. Тоді Литва офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до Європейського Союзу - президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда під час візиту останнього до Києві підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України.

Як кажуть оглядачі, такий підхід - збір підписів - є новою тактикою Києва щодо зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента. Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

Водночас в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і ставлять запитання, скільки ж країн блоку готові у такий спосіб висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.

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