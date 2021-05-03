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Польша вслед за Литвой обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Польша вслед за Литвой обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Киев  •  УНН

 • 22232 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Польша, после Литвы, стала вторым государством - членом Евросоюза, которое письменно подтвердило, что готово поддержать Украину, когда встанет вопрос о членстве нашей страны в ЕС. Об этом по итогам визита в Польшу сообщил в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата:

"Я рад, что с президентом Анджеем Дудой мы подписали совместную декларацию о европейском будущем Украины. Так наш польский друг закрепил не на словах, а собственной подписью свою поддержку. Польша - уже второе государство, готовое нас поддержать, когда встанет вопрос о членстве Украины в ЕС. И точно не последнее - подписать подобную декларацию готово еще ряд стран", - отметил Зеленский.

Детали

При этом Зеленский указал, что "Евросоюз - это о равенстве", а к примеру, распределение вакцин в мире несправедливо. "И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство - это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", - добавил он.

Контекст

Украина начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих иностранных партнеров в марте. Тогда Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз - президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход - сбор подписей - является новой тактикой Киева по сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключение декларации о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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