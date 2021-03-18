Литва офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до Європейського Союзу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України. Про це заявив Зеленський на спільній з президентом Литви пресконференції, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
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"Сьогодні ми скоординували дії щодо оновлення Угоди про асоціацію та подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу. З цією метою підписано дуже важливий документ – Декларацію щодо підтримки європейської перспективи України. Процитую її останнє речення: "Литовська Республіка підтримає Україну, коли Україна вирішить подати заявку на членство у Європейському Союзі", – сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, це якісно новий підхід до формування порядку денного відносин України з країнами ЄС.
"Україна у Євросоюзі – це не фантастична, далека мрія. Це стратегічна, досяжна мета, яку ми хочемо втілити якомога швидше, сформувавши широку коаліцію країн Європейського Союзу, що, в хорошому сенсі цього слова, стануть лобістами України на цьому шляху", – зазначив Зеленський.
Також він наголосив на важливості максимальної реалізації потенціалу України в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями.
Крім того, за словами Президента України, підписано двосторонню Угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та Програму співпраці міністерств культури двох держав на 2021-2025 роки.
Зі свого боку Гітанас Наусєда зазначив, що Литва підтримує просування України на шляху до Євросоюзу та співпрацю нашої країни з НАТО.
"Ми вітаємо реформи в Україні", – також додав Президент Литви.
Крім того, він повідомив, що Литовська Республіка домагається запровадження солідарного механізму розподілу вакцини від коронавірусу між країнами Східного партнерства.
Президент Литви також додав, що з нетерпінням чекає нагоди відвідати історичні місця у Києві, де буде відновлено могилу Костянтина Острозького.
Доповнення
У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.
Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 19 березня, виступить у Верховній Раді.