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Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз

Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанасом Науседа подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Об этом заявил Зеленский на совместной с президентом Литвы пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Сегодня мы скоординировали действия по обновлению Соглашения об ассоциации и дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз. С этой целью подписан очень важный документ - Декларация по поддержке европейской перспективы Украины. Процитирую ее последнее предложение: "Литовская Республика поддержит Украину, когда Украина решит подать заявку на членство в Европейском Союзе", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, это качественно новый подход к формированию повестки дня отношений Украины со странами ЕС.

"Украина в Евросоюзе - это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран Европейского Союза, которые в хорошем смысле этого слова, станут лоббистами Украины на этом пути", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул важность максимальной реализации потенциала Украины в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями.

Кроме того, по словам Президента Украины, подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и Программу сотрудничества министерств культуры двух государств на 2021-2025 годы.

Со своей стороны Гитанас Науседа отметил, что Литва поддерживает продвижение Украины на пути в Евросоюз и сотрудничество нашей страны с НАТО.

"Мы приветствуем реформы в Украине", - также добавил Президент Литвы.

Кроме того, он сообщил, что Литовская Республика добивается введения солидарного механизма распределения вакцины от коронавируса между странами Восточного партнерства.

Президент Литвы также добавил, что с нетерпением ждет возможности посетить исторические места в Киеве, где будет восстановлена могила Константина Острожского.

дополнение

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, выступит в Верховной Раде.

Украинские Национальные Новости

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