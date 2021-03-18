Зеленський зустрівся з президентом Литовської Республіки

Деталі

Так, відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та пані Діаною Наусєдєне Києві.

Додамо, що сьогодні о 13:10 запланована церемонія підписання українсько-литовських двосторонніх документів.

Доповнення

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 19 березня, виступить у Верховній Раді.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський очікує на особисту участь Президента Литви в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті “Кримської платформи”, які відбудуться у Києві в серпні 2021 року.