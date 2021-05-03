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Дорожню карту для вступу України в НАТО обговорять на саміті в червні - Дуда

Київ • УНН

 • 20413 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. На саміті НАТО в червні цього року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати на шляху до членства в Альянсі. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на пресслужбу президента Республіки Польща.

Цитата:

“Ми обговорили найважливіші поточні питання, передусім, пов’язані з безпекою України, ситуацією на сході України, проблемою Криму, окупованого росіянами, окупованих (частин - ред.) Донецької і Луганської областей, присутності і кількості переміщених туди російських військових з різних куточків Росії”, — повідомив Дуда.

Він оголосив, що ситуацією в Україні і на українських кордонах буде займатися “Бухарестська дев’ятка” наступного тижня і учасники саміту НАТО в Брюсселі в середині червня.

"Це, по-перше, питання безпеки України, а значить, і всієї Центральної Європи, а по-друге, питання формалізованої вказівки Україні шляху, по якому слід йти до членства в Північноатлантичному альянсі. Зараз це принципове питання, і ми і наші друзі в нашій частині Європи підтримуємо Україну в цьому", — запевнив Дуда.

Що було раніше

Зеленський сьогодні провів зустріч з Дудою. Це він зробив у межах робочого візиту до Польщі, у якої сьогодні національне свято — День Конституції країни.

Також сьогодні, 3 травня, президенти Польщі — Анджей Дуда, Литви — Гітанас Наусєда, Естонії — Керсті Кальюлайд, Латвії — Егілс Левітс і України — Володимир Зеленський ухвалили в Варшаві спільну декларацію з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі 3 травня.

Саміт НАТО і євроатлантичні прагнення України

Наступний саміт глав держав і урядів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

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