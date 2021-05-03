Зеленський і 4 лідери ЄС підписали декларацію: згадали про територіальну цілісність і підтримку устремлінь країн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президенти Польщі - Анджей Дуда, Литви - Гітанас Наусєда, Естонії - Керсті Кальюлайд, Латвії - Егілс Левітс і України - Володимир Зеленський ухвалили в Варшаві спільну декларацію з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі 3 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст декларації.

У спільній декларації президентів Республіки Польща, Естонської Республіки, України, Латвійської Республіки, Литовської Республіки зокрема згадується про побудову Європи на фундаментальних цінностях і принципах, до яких, зокрема, належать суверенітет і територіальна цілісність, а також розуміння і підтримка до устремлінь усіх націй регіону.

Текст декларації:

"Ми, президенти Республіки Польща, Естонської Республіки, України, Латвійської Республіки та Литовської Республіки, зустрічаємося сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня. Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності.

Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - сказано у документі, який поданий п'ятьма мовами країн-підписантів.

Доповнення

Президент України Зеленський перебуває 3 травня з робочим візитом у Польщі. Зеленський взяв участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі, а також мав провести зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та лідерами інших держав.

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