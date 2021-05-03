Зеленский и 4 лидера ЕС подписали декларацию: вспомнили о территориальной целостности и поддержке устремлений стран

В совместной декларации президентов Республики Польша, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики, Литовской Республики в частности упоминается о построении Европы на фундаментальных ценностях и принципах, к которым относятся, например, суверенитет и территориальная целостность, а также понимание и поддержка в устремлениях всех наций региона.

Текст декларации:

"Мы, президенты Польши, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики, встречаемся сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая. Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу.

Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.

С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - говорится в документе, который представлен на пяти языках стран-подписантов.

Дополнение

Президент Украины Зеленский находится 3 мая с рабочим визитом в Польше. Зеленский принял участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также должен был провести встречи с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.