Зеленський прибув до Варшави на переговори з Дудою

Цитата:

“Президент України прибув з робочим візитом до Польщі. Володимир Зеленський візьме участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі, а також проведе зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та лідерами інших держав”, — повідомили в Офісі Президента.

Доповнення

У межах візиту Президент України разом з лідерами інших держав візьме участь в урочистих заходах з нагоди 230-річчя Конституції Польщі.

Президенти України та Польщі проведуть переговори щодо ключових питань двосторонньої співпраці.

Політичні відносини між Україною та Польщею

З точки зору української дипломатії, Польща — важливий союзник нашої держави у міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях. Як держава-член ЄС і НАТО, Польща послідовно підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні устремління України, постійно акцентує увагу на необхідності збереження політики “відкритих дверей” для нових країн-членів, одним з найбільших контрибуторів СММ ОБСЄ в Україні. Прикладом успішної співпраці наших країн є діяльність ЛИТПОЛУКРБРИГу ім. князя Костянтина Острозького.

На усіх міжнародних майданчиках Польща засуджує російську агресію проти України, займає рішучу позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, відстоює звільнення політичних в’язнів Кремля та послідовно підтримує політику санкцій ЄС щодо Росії за окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Україна і Польща активно взаємодіють з питань енергетичної безпеки та диверсифікації джерел енергопостачання, кібербезпеки, військово-технічній та оборонній галузях. Підтримується тісний діалог і співпраця в культурно-гуманітарній сферах. Важливий внесок у зміцнення відносин між двома державами роблять чисельна українська громада в Польщі та польська громада в Україні.

Однак, історичні питання залишаються полем для дискусій між представниками двох країн. Зокрема, питання українських місць пам’яті та поховань на території Республіки Польща. Також є питання нападів на українців у Польщі, де працюють багато громадян України. Ще у 2019 році в Офісі Омбудсмена відзначали, що за чотири роки кількість випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків.

Водночас, активно розвивається торговельно-економічна співпраця між країнами. За підсумками 2019 р. рівень товарообігу між Україною та РП склав 8,03 млрд дол. США, що на 6,7% у порівнянні з 2018 р. Тенденція до подальшого зростання обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею зберігається.

Україна залишається пріоритетною країною, якій з боку Польської держави надається допомога на розвиток. У період 2014-2019 рр. уряд РП, використовуючи свої багатосторонні і двосторонні інструменти допомоги, надав Україні гуманітарну допомогу на загальну суму ~8,4 млн дол. США. У межах Програми співпраці на цілі розвитку Республіки Польща на 2016-2020 р. реалізовано 36 проектів на загальну суму ~5,4 млн дол. США.

Активно розвивається міжрегіональне співробітництво, а також співпраця у сфері освіти, науки, культури, молодіжних обмінів.

Між Україною і Польщею функціонують понад десятка важливих двосторонніх інституційних механізмів.