За чотири роки кількість нападів на українців у Польщі зросла у шість разів - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. За чотири роки кількість випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків. Про це повідомила Омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Тему ксенофобії Омбудсмен Людмила Денісова обговорила з Уповноваженим з громадянських прав Польщі доктором Адамом Боднаром під час робочої поїздки до Варшави.
“Обговорили питання захисту прав трудових мігрантів та обміну інформацією про умови праці українських громадян. Крім того, висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилась з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їх права, тому ця цифра може бути більша”, — написала Омбудсмен.
Також у повідомленні йшлося про останній факт ксенофобії стосовно громадянина України — у польському місті Жори група з п’яти чоловік жорстоко побила українського студента. Людмила Денісова запевнила, що особисто контролює цю справу.
“Зважаючи, що кількість українських громадян, які перебувають на території Польщі постійно збільшується, звертатимусь з пропозицією до МЗС України, аби розширити консульське представництво задля посилення захисту наших громадян”, — написала Омбудсмен.
Нагадаємо, що у 2020 році експерти очікують нову хвилю трудової міграції українців.